Цифровые сервисы в Югре

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Для каждого человека иметь мобильный телефон уже не сводиться лишь к тому, что необходимо сделать звонки, сейчас, в основном, пользуются электронными сервисами и приложениями. Они с каждым разом совершенствуются разработчиками и их постепенно внедряются в жизнь.
Сегодня на площадке РИЦ «Югра» о новых цифровых сервисах в Югре выступили директор департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Павел Ципорин и директор Автономного учреждения ХМАО-Югры «Центр «Открытый регион» Маргарита Козлова.
На встрече с журналистами Павел Ципорин сказал: «Мы ежегодно вводим новые сервисы для наших югорчан, и начали мы с электронных услуг. Сейчас на портале уже 166 специальных сервисов, и они все доступны для получения необходимой информации в электронном формате. Часть из них осуществляется дистанционно. В прошлом году пять услуг были переведены в режим автоматизации, что экономит для жителей и чиновников время похода и приёма по государственным органам. Среди масштабных проектов, разработанных для мобильных приложений, стала цифровая образовательная платформа. Она покрывает все уровни образования, то есть, начиная с детского садика вплоть до окончания школы. Система позволяет выдавать сервисы родителям индивидуальную траекторию обучения их детей. В 2021 году будем подключать колледжи, а в будущем и высшие учебные заведения. Отмечу, что этот проект в сентябре этого года занял почётное место на всероссийском конкурсе в сфере цифровизации регионов «ПРОФИ-IT».
Среди югорчан наиболее востребовано мобильное приложение Госуслуг, и где чаще используют электронный дневник, запись к врачу, некоторые социальные выплаты. Также пользуются сервисом нейросеть «Vika», который подсказывает, как легче получить электронные услуги».
По словам Павла Ципорина, интернет в Югре достаточно хорошо развит, к нему имеют доступ порядка 99,9 % жителей автономного округа. Если говорить о высокоскоростном использовании интернета, то порядка 93-94% , что тоже хороший показатель для региона, в котором есть несколько труднодоступных населённых пунктов. В 2019 году подключили к оптоволокну четыре самые удалённые поселения в Берёзовском районе.
Также для жителей старшего возраста проводятся обучающие курсы по работе с новыми цифровыми сервисами, в том же числе и блок по информационной безопасности.
Свой 5-летний юбилей сегодня отмечает центр «Открытый регион», и сегодня же он запустил в работу Краудсорсинг-проект «Цифровые сервисы в Югре». Как сказала директор центра Маргарита Козлова, благодаря этому проекту, организаторы хотели бы узнать мнение югорчан и экспертного сообщества об удобстве использования существующих в Югре цифровых сервисов, а также идеи о создании новых сервисов. Работа проекта будет разделена на два блока – тематические обсуждения и генерация идей. «Обсуждения позволят обмениваться мнением на предмет оценки существующего положения дел, а цикл генераций идей предполагает ситуацию, где участники смогут предлагать собственные идеи по усовершенствованию или разработке новых сервисов», - уточнила Маргарита Сергеевна.
Площадка «краудюгры.рф» приглашает до 16 ноября всех югорчан принять участие в данном проекте.
Тамара Мерова