Онлайн-встреча главы региона Натальи Комаровой на тему отдыха детей во время осенних каникул

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Онлайн-встреча главы региона Натальи Комаровой на тему отдыха детей во время осенних каникул

Губернатор Югры Наталья Комарова провела онлайн-конференцию с жителями округа на тему: «Осенний школьный отдых детей и профилактика коронавируса». В нём приняли участие местные блогеры, представители профильных ведомств, учителя, школьники и родители.

 

Напомним, осенние каникулы детей пройдут две недели с 26 октября по 7 ноября 2020 года. Во время онлайн встречи самым волнующим вопрос для родителей, стал безопасный отдых детей в связи с распространением коронавирусной инфекции в Югре.

 

На вопрос должны ли уходить на каникулы частные центры дополнительного образования или при соблюдении мер можно продолжать занятия, Наталья Комарова ответила, решение принято и оно распространяется на все образовательные организации общего и дополнительного образования независимо от формы собственности. По словам главы региона, главная задача, обеспечить безопасность детей, родителей и учителей во время отдыха.

 

- Мы специально две недели заводим на это мероприятие, для того, чтобы напряжённую ситуацию с коронавирусом по заболеваемости снизить. Детское население не больше болеет, но, тем не менее, это дети и надо создать условия для их безопасности. В том числе через безопасность родителей и тех, кто обеспечивает образовательный процесс.

 

Руководителю федеральной службы в сфере защиты потребителей и по совместительству главный санитарный врач по региону Майя Соловьёва прокомментировала ситуацию по короновирусу. По её словам именно перед приездом из зарубежья нужно сдавать тест, это постановление главного санитарного врача РФ.

 

- А то, что касается отъезда зарубежье, нам уже и МИД России рекомендует воздержаться от поездок, чтобы не заболеть там и не привезти сюда коронавирус. С июля месяца в Югре у приехавших из зарубежья уже обнаружено более 30 случаев заболеваемости этой инфекцией. Поэтому подумайте, стоит ли поездка за границу.

 

Начальник управления медицинской помощи детям Софья Яковенко сказала:

- Департамент здравоохранения и все другие органы государственной власти, все обеспокоены одним, чтобы уже по выходу из каникул наши дети прийдя в организованные коллективы сохранили свое здоровье и были в безопасности от заражения короновирусной инфекцией. И для того, чтобы эту задачу соблюсти, а также снизить временные затраты родителей, детей, законных представителей и медицинских работников, разработан алгоритм передачи сведений о состоянии здоровья детей между органами государственной власти.

 

Также она отметила, что медицинские и образовательные организации к работе готовы. Учителя от школ и медицинских детских поликлиник получают обратную информацию о состоянии здоровья ребёнка. И те дети, которые здоровы и не участвовали в контактах с заболевшими людьми, они приступают в обычном режиме к школьному образовательному процессу после завершения каникул. Там где необходимо, будут детей наблюдать, а затем в индивидуальном порядке они получат документы утверждающие отсутствие инфекции. В этом же ключе сегодня работают и очные лагеря, которые будут открываться в течение осенних каникул.

 

Директор департамента социального развития Тереза Пономарёва:

 - В автономном округе действует 8 реабилитационных центров. И мы предоставляем услуги на дому, а также проводим занятия онлайн. Все реабилитационные центры сейчас вовлечены в работу. Мы готовы в период каникул провести очень интересные онлайн смены. Это такие проекты как «Остров сокровищ», «Путешествие по странам мира» и др. Но вместе с тем есть группы, которые принимают детей и проводят реабилитационные мероприятия в реабилитационном центре офлайн. То есть родители приводят деток, и реабилитационный процесс проходит в течение дня. И после проведение занятий, родители забирают своих детей домой. В учреждение установлена термометрия, все требования по комплексной безопасности, начиная от перчаток и заканчивая масками.

 

Также в беседах ребята рассказали об онлайн-проектах для занятий детей. Всего для школьников было подготовлено почти девятьсот различных программ в дистанционной форме. Более двухсот онлайн-лагерей. А также множество различных мастер-классов, викторин и квестов.

 

Николай МЕРОВ

Нврамыт ӯщлахтуӈкве юв тртвсыт

Округ кӯщай н Наталья Комарова ищхӣпыӈ ут хосыт нврамыт ёт ӯщлахтын тла урыл потыртас. Ты врмаль мир пусмалтан мхум, нврам ханищтан хтпат ос мт свсыр мт рӯпитан мхум хӯнтлысыт.

 

Мнь таквс тпос вт нупыл хтыт хталныл яныг таквс тпос стыт хталэ мус школат ханищтахтын нврамыт ӯщлахтын хталаныл мтсыт. Тн мгсыланыл маныр тла щпитавес, ты урыл потыр лыс.

 

Ань округувт «коронавирус» хащтл гм ста лакква-трамлаӈкве патыс. Ты кастыл свсыр мтт рӯпитан кущай хтпат нврамыт ӯщлахтынныл урыл потыртасыт. Омат-тят свыӈплэ ты тла урыл св китыглахтасыт.

 

Округ кӯщай н Наталья Комарова лвыс: «Ань ты ӯщлахтын хталыт сыс нвраманув пустгыл вос лсыт. Нматыр трвит гмыл ул вос мтсыт. Мн намыл кит сат сыс ущлахтын хоталыт врсув, «коронавирус»  хащтл гм лаква ул вос трамлас. Ӯщлахтын хталытт сыс мн нврамыт мгыс св пӯмыщ тла щпитасув. Тн мощщанув ты гмыл мталгыт кос, та сыс тнаныл ӯргалан мгыс, мн св рӯпитаӈкве патв».

 

Округувт мк щар яныг лккарыг рӯпитан н Майя Соловьёва ты хащтл гм урыл тох лвыс: «Мт хн мн матыр мгыс мингын ке, ювле миннн лы-плт леккарытн  уральтаӈкве патавен тах. Тувыл лнэ мнын ёхтынн юи-плт кит ст юн ӯнлуӈкве ри. Ос ань мт хн мн ялуӈкве ӯрмыгтахтн. Тот ты гм с яласы, мт хтпаныл ххтхатуӈкве врмегн.

 

Мн ойттур тпосныл ань ты хтал мус ловиньтасув. Тох мтыс, мт хн мныл ёхтум хтпатныл хус лумхлас мн мвн ты гм тотсыт. Мхумаквет, нн ты трвитыӈ порат юн лн, мт хн мн ул ялантн. Ннкиннын ӯргалым ньщн. Ань ты накт мхум «коронавирус» гмыл ул вос мтсыт, вакцина-трпи тстувес. Ос нврамыт ты уколыл тӯщтуӈкве ат патавет, туп 18-60 тл яныт хтпат прививкал вравет. Ос щар влт пӯльницат рӯпитан лккарыт, школат ос мт мт нврамыт ханищтан хтпат, полиция мхум ос автобусыл мир тотыглан хтпат тн прививкал вравет тах».

 

Нврамыт пусмалтан тла щирыл рӯпитан кӯщай н Софья Яковенко лвыс: «Мн, мир пусмалтан департамент, пӯльницат рӯпитан лккарыт, миркол кӯщаит ос школат рӯпитан хтпат пуссын акван-нтхатым рӯпитв. Ань рӯпатав мӯсхал щирыл щпитаслув. Хунь нврамыт ӯщлахтын мныл стгыт ос ханищтахтуӈкве ёхтгыт, мн тн ураныл ёмщакв вӈкве патв. Школат ос пӯльницат рӯпитан лккарыт нврамыт акваг уральтыяныл. Хотьют гмыл мты ке, тав уртыл тра вӈкве патв».

 

Та гит-пыгыт, хотьют нматыр гмыл ат мталас, ӯщлахтынтэ юи-плт лаль ханищтахтуӈкве паты. Ос хоты нврам матыр гмыл мталас, тав влт лккарын уральтаӈкве патаве. Пустгыл лы ке, тав справка-нпакыл миве ос лаль школат ханищтахтуӈкве врми.

 

Мирн нтмил врнэ кӯщай н Тереза Пономарёва лвме щирыл, гмыӈ-мосыӈ нврамыт пусмалтан пӯльницат лаль аквтох рӯпитаӈкве патгыт. Округувт нёлолов тамле пӯльница лы. Тва лккарыт гмыӈ-мосыӈ нврамыт пусмалтаӈкве юв ёхталгыт. Тувыл ос оманыл-тяныл тнки нвраманыл пӯльницан тотыглыяныл, тот лккарытн хтал палыт пусмалтавет, типлаг ос ювле та тотавет. Тув ёхтын нврамыт температураныл уральтаве, тн тот рщин пссал масхатгыт ос сӯпаныл, нёланыл марля трыл лап-пантым ньщияныл. Омат-тят нвраманыл гманыл урыл «Центр медицинской профилактики» интернет лпсыт ловиньтаӈкве врмгын.

 

Нврамыт хоты мт ос хумус ӯщлахтуӈкве врмгыт, ищхӣпыӈ ут хосыт св потыр лыс. Тн мгсыланыл св пӯмащ ос рнэ ханищтапыт, ёнгын тлат ос ӯщлахтын врмалит щирыл свсыр программат щпитавсыт.

 

Николай МЕРОВ

Пт, 10/30/2020 - 16:57

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