Онлайн-встреча главы региона Натальи Комаровой на тему отдыха детей во время осенних каникул

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела онлайн-конференцию с жителями округа на тему: «Осенний школьный отдых детей и профилактика коронавируса». В нём приняли участие местные блогеры, представители профильных ведомств, учителя, школьники и родители.
Напомним, осенние каникулы детей пройдут две недели с 26 октября по 7 ноября 2020 года. Во время онлайн встречи самым волнующим вопрос для родителей, стал безопасный отдых детей в связи с распространением коронавирусной инфекции в Югре.
На вопрос должны ли уходить на каникулы частные центры дополнительного образования или при соблюдении мер можно продолжать занятия, Наталья Комарова ответила, решение принято и оно распространяется на все образовательные организации общего и дополнительного образования независимо от формы собственности. По словам главы региона, главная задача, обеспечить безопасность детей, родителей и учителей во время отдыха.
- Мы специально две недели заводим на это мероприятие, для того, чтобы напряжённую ситуацию с коронавирусом по заболеваемости снизить. Детское население не больше болеет, но, тем не менее, это дети и надо создать условия для их безопасности. В том числе через безопасность родителей и тех, кто обеспечивает образовательный процесс.
Руководителю федеральной службы в сфере защиты потребителей и по совместительству главный санитарный врач по региону Майя Соловьёва прокомментировала ситуацию по короновирусу. По её словам именно перед приездом из зарубежья нужно сдавать тест, это постановление главного санитарного врача РФ.
- А то, что касается отъезда зарубежье, нам уже и МИД России рекомендует воздержаться от поездок, чтобы не заболеть там и не привезти сюда коронавирус. С июля месяца в Югре у приехавших из зарубежья уже обнаружено более 30 случаев заболеваемости этой инфекцией. Поэтому подумайте, стоит ли поездка за границу.
Начальник управления медицинской помощи детям Софья Яковенко сказала:
- Департамент здравоохранения и все другие органы государственной власти, все обеспокоены одним, чтобы уже по выходу из каникул наши дети прийдя в организованные коллективы сохранили свое здоровье и были в безопасности от заражения короновирусной инфекцией. И для того, чтобы эту задачу соблюсти, а также снизить временные затраты родителей, детей, законных представителей и медицинских работников, разработан алгоритм передачи сведений о состоянии здоровья детей между органами государственной власти.
Также она отметила, что медицинские и образовательные организации к работе готовы. Учителя от школ и медицинских детских поликлиник получают обратную информацию о состоянии здоровья ребёнка. И те дети, которые здоровы и не участвовали в контактах с заболевшими людьми, они приступают в обычном режиме к школьному образовательному процессу после завершения каникул. Там где необходимо, будут детей наблюдать, а затем в индивидуальном порядке они получат документы утверждающие отсутствие инфекции. В этом же ключе сегодня работают и очные лагеря, которые будут открываться в течение осенних каникул.
Директор департамента социального развития Тереза Пономарёва:
- В автономном округе действует 8 реабилитационных центров. И мы предоставляем услуги на дому, а также проводим занятия онлайн. Все реабилитационные центры сейчас вовлечены в работу. Мы готовы в период каникул провести очень интересные онлайн смены. Это такие проекты как «Остров сокровищ», «Путешествие по странам мира» и др. Но вместе с тем есть группы, которые принимают детей и проводят реабилитационные мероприятия в реабилитационном центре офлайн. То есть родители приводят деток, и реабилитационный процесс проходит в течение дня. И после проведение занятий, родители забирают своих детей домой. В учреждение установлена термометрия, все требования по комплексной безопасности, начиная от перчаток и заканчивая масками.
Также в беседах ребята рассказали об онлайн-проектах для занятий детей. Всего для школьников было подготовлено почти девятьсот различных программ в дистанционной форме. Более двухсот онлайн-лагерей. А также множество различных мастер-классов, викторин и квестов.
Николай МЕРОВ
Округ кӯщай н Наталья Комарова ищхӣпыӈ ут хосыт нврамыт ёт ӯщлахтын тла урыл потыртас. Ты врмаль мир пусмалтан мхум, нврам ханищтан хтпат ос мт свсыр мт рӯпитан мхум хӯнтлысыт.
Мнь таквс тпос вт нупыл хтыт хталныл яныг таквс тпос стыт хталэ мус школат ханищтахтын нврамыт ӯщлахтын хталаныл мтсыт. Тн мгсыланыл маныр тла щпитавес, ты урыл потыр лыс.
Ань округувт «коронавирус» хащтл гм ста лакква-трамлаӈкве патыс. Ты кастыл свсыр мтт рӯпитан кущай хтпат нврамыт ӯщлахтынныл урыл потыртасыт. Омат-тят свыӈплэ ты тла урыл св китыглахтасыт.
Округ кӯщай н Наталья Комарова лвыс: «Ань ты ӯщлахтын хталыт сыс нвраманув пустгыл вос лсыт. Нматыр трвит гмыл ул вос мтсыт. Мн намыл кит сат сыс ущлахтын хоталыт врсув, «коронавирус» хащтл гм лаква ул вос трамлас. Ӯщлахтын хталытт сыс мн нврамыт мгыс св пӯмыщ тла щпитасув. Тн мощщанув ты гмыл мталгыт кос, та сыс тнаныл ӯргалан мгыс, мн св рӯпитаӈкве патв».
Округувт мк щар яныг лккарыг рӯпитан н Майя Соловьёва ты хащтл гм урыл тох лвыс: «Мт хн мн матыр мгыс мингын ке, ювле миннн лы-плт леккарытн уральтаӈкве патавен тах. Тувыл лнэ мнын ёхтынн юи-плт кит ст юн ӯнлуӈкве ри. Ос ань мт хн мн ялуӈкве ӯрмыгтахтн. Тот ты гм с яласы, мт хтпаныл ххтхатуӈкве врмегн.
Мн ойттур тпосныл ань ты хтал мус ловиньтасув. Тох мтыс, мт хн мныл ёхтум хтпатныл хус лумхлас мн мвн ты гм тотсыт. Мхумаквет, нн ты трвитыӈ порат юн лн, мт хн мн ул ялантн. Ннкиннын ӯргалым ньщн. Ань ты накт мхум «коронавирус» гмыл ул вос мтсыт, вакцина-трпи тстувес. Ос нврамыт ты уколыл тӯщтуӈкве ат патавет, туп 18-60 тл яныт хтпат прививкал вравет. Ос щар влт пӯльницат рӯпитан лккарыт, школат ос мт мт нврамыт ханищтан хтпат, полиция мхум ос автобусыл мир тотыглан хтпат тн прививкал вравет тах».
Нврамыт пусмалтан тла щирыл рӯпитан кӯщай н Софья Яковенко лвыс: «Мн, мир пусмалтан департамент, пӯльницат рӯпитан лккарыт, миркол кӯщаит ос школат рӯпитан хтпат пуссын акван-нтхатым рӯпитв. Ань рӯпатав мӯсхал щирыл щпитаслув. Хунь нврамыт ӯщлахтын мныл стгыт ос ханищтахтуӈкве ёхтгыт, мн тн ураныл ёмщакв вӈкве патв. Школат ос пӯльницат рӯпитан лккарыт нврамыт акваг уральтыяныл. Хотьют гмыл мты ке, тав уртыл тра вӈкве патв».
Та гит-пыгыт, хотьют нматыр гмыл ат мталас, ӯщлахтынтэ юи-плт лаль ханищтахтуӈкве паты. Ос хоты нврам матыр гмыл мталас, тав влт лккарын уральтаӈкве патаве. Пустгыл лы ке, тав справка-нпакыл миве ос лаль школат ханищтахтуӈкве врми.
Мирн нтмил врнэ кӯщай н Тереза Пономарёва лвме щирыл, гмыӈ-мосыӈ нврамыт пусмалтан пӯльницат лаль аквтох рӯпитаӈкве патгыт. Округувт нёлолов тамле пӯльница лы. Тва лккарыт гмыӈ-мосыӈ нврамыт пусмалтаӈкве юв ёхталгыт. Тувыл ос оманыл-тяныл тнки нвраманыл пӯльницан тотыглыяныл, тот лккарытн хтал палыт пусмалтавет, типлаг ос ювле та тотавет. Тув ёхтын нврамыт температураныл уральтаве, тн тот рщин пссал масхатгыт ос сӯпаныл, нёланыл марля трыл лап-пантым ньщияныл. Омат-тят нвраманыл гманыл урыл «Центр медицинской профилактики» интернет лпсыт ловиньтаӈкве врмгын.
Нврамыт хоты мт ос хумус ӯщлахтуӈкве врмгыт, ищхӣпыӈ ут хосыт св потыр лыс. Тн мгсыланыл св пӯмащ ос рнэ ханищтапыт, ёнгын тлат ос ӯщлахтын врмалит щирыл свсыр программат щпитавсыт.
Николай МЕРОВ