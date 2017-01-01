Остановим «ёлочных браконьеров»!

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Остановим «ёлочных браконьеров»!

  В преддверии новогодних праздников на территории г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района проводится природоохранная акция «Операция «Ель», которая направлена на предотвращение незаконной вырубки и продажи хвойных деревьев.

  На время операции усилены патрули территории природного парка. Государственные инспектора по охране природных ландшафтов и экосистем парка работают вместе с сотрудниками полиции и Природнадзора Югры.

  За незаконную рубку предусмотрены серьёзные штрафы: на граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей. Помимо штрафа, придётся заплатить ущерб, нанесённый природе. За одно незаконно срубленное деревце придется заплатить 2 854 рубля.

  Наиболее часто пресекаются незаконные рубки в лесах, прилегающих к населенным пунктам. Даже на территории города Ханты-Мансийска встречаются люди, которые поднимают руку на безопасное будущее своих детей. А ведь наши хвойные деревья на холмах, не только создают красивый ландшафт города, очищают воздух от пыли, наполняют его кислородом, но и являются надежной защитой от оползней. Выбирая лучшие, самые жизнеспособные деревья, «елочные браконьеры» наносят большой ущерб экосистеме кедровника. Без хвойного подроста - молодой и крепкой смены кедров, сосен, елей и пихт, судьба леса обречена.

  Некоторые люди, идя с топором в лес, даже не догадываются об общем вреде, который наносится сотнями тысяч любителями натуральной новогодней ели. Во многом дело в сложившейся традиции. Живя рядом с лесом, наши дедушки и отцы ходили в предновогодние дни за «елочкой» и это было настоящим событием. Ведь ещё 50 лет назад, леса было больше, а людей меньше… В настоящее время некоторые традиции надо пересматривать и переосмысливать, чтобы сохранить природу родного края для будущего поколения.

  Особое место и роль в вопросе сохранения хвойного молодняка в предновогодний период отводится экологическому просвещению населения. Так в рамках акции,  природный парк «Самаровский чугас» совместно с АТП г. Ханты-Мансийска, на протяжении трех лет организует экологический  рейс «Новогодний маршрут». Один из рейсовых автобусов украшается детскими поделками и листовками в защиту хвойных деревьев, которые поступили на конкурс.

  Также в школах и детских садах города проходят тематические занятия и лекции о сохранении хвойного леса.  В качестве памятки выдаются календарики с символикой акции.

  Хочется верить, что в этом году, стук топора не омрачит новогодний праздник.

 Л.К.Усенко

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