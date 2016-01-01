Новогодняя ёлка с «нефтяных полей»

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В преддверии самого яркого праздника – Нового года - Музей геологии, нефти и газа удивляет своих посетителей необычной ёлкой, которую не срубили, не вырастили, а ПОСТРОИЛИ!
В самом центре нашего музея стоит вышка с «нефтяных полей», превратившаяся в самую настоящую новогоднюю ёлку! Главными украшениями «лесной» красавицы стали не новогодние шары, а каски! Долота заменили еловые шишки; сейсмическая коса – соединительный кабель к комплекту телеметрической сейсмической системы - стала новогодней гирляндой; советские открытки с праздничными иллюстрациями технической направленности дополнили образ главной героини Нового года.
Более 60-и предметов из вещевой коллекции и коллекции истории техники стали украшениями нашей ТехноЁлки: фотоаппараты, видеокамеры, каски, керосиновые лампы, радиоприёмники, с которыми геологи и буровики проходили километры степей и тайги, коротали холодные вечера на вахтах и совершали трудовые подвиги.
Увидеть необыкновенную красавицу своими глазами вы сможете уже 21 декабря 2016 года в Музее геологии, нефти и газа.