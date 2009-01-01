К сети цифрового эфирного телевещания в стандарте DVB-T2 подключены еще 17 объектов на территории Югры

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К сети цифрового эфирного телевещания в стандарте DVB-T2 подключены еще 17 объектов на территории Югры

В соответствии с реализацией задач федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» (ФЦП), филиал РТРС «Урало-Сибирский региональный центр» продолжает строительство и ввод в эксплуатацию объектов сети цифрового наземного эфирного телевидения в современном стандарте DVB-T2 в  Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

С 19 декабря Урало-Сибирский региональный центр РТРС приступил к тестовому вещанию первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения сразу на 17 радиотелевизионных станциях в следующих населенных пунктах: г. Покачи, Радужный и п. Ваховск и Новоаганск Нижневартовского района, с. Кышик, Селиярово и п. Согом Ханты-Мансийского района,  г. Нягань и с. Малый Атлым Октябрьского района, с. Няксимволь, п. Приполярный, Сосьва и Хулимсунт Берёзовского района, г. Югорск  и п. Пионерский Советского района, а также в с. Сытомино и Угут Сургутского района.

Теперь жители этих населенных пунктов смогут смотреть бесплатно в цифровом качестве 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, перечень которых был сформирован Указом Президента РФ («Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург 5 канал»,  «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВЦ», а также 3 радиостанции: «Радио России», «Радио Маяк», «Вести FM»).

Таким образом, на сегодняшний день в Югре к сети подключено уже 66 объектов связи из 80 запланированных, которые позволяют обеспечить цифровым телесигналом уже 90% населения округа. До полного завершения строительства сети первого мультиплекса на территории ХМАО-Югры филиалу РТРС осталось запустить в эксплуатацию ещё 14 объектов. Ожидаемый охват населения округа цифровым вещанием в итоге составит 99,4%.

Подключить цифровое эфирное телевидение можно самостоятельно. Для этого необходимо, чтобы телевизор поддерживал стандарт DVB-T2, формат сжатия видеосигнала MPEG-4 и режим Multiple PLP (эти характеристики можно посмотреть в инструкции к телевизору или уточнить у консультанта при покупке в магазине). Для приема сигнала достаточно запустить автоматическую настройку каналов. Если же телевизор старого образца и не поддерживает DVB-T2, понадобится цифровая приставка с поддержкой того же стандарта. В обоих случаях прием телесигнала ведется через дециметровую антенну.

Специально для информирования граждан по вопросам цифрового эфирного телевидения в Ханты-Мансийске создан Центр консультационной поддержки, где любой желающий сможет получить информацию о том, как самостоятельно подключить и настроить свой телевизор на прием бесплатных цифровых каналов.

Обратиться за консультацией можно по телефону: (3467) 360-081, или по адресу:                      г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 170, e-mail: ckp-hanty@rtrn.ru.

Более подробная информация о цифровом эфирном телевидении на сайте www.rtrs.ru, или по телефону единого информационного центра: 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).

 

 

 

Перечень объектов сети цифрового наземного телевизионного вещания первого мультиплекса РТРС-1 на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, начавших вещание с 19 декабря 2016 года:

Район

Пункт установки

ТВ канал

Частота приёма, МГц

Мощность передатчика, Вт

Населенные пункты в зоне обсуживания станции

1

 

 

Нижневартовский

 

 

Ваховск

35

586

100

Ваховск, Охтеурье

2

Новоаганск

44

658

100

Новоаганск

3

Покачи

44

658

100

Покачи

4

Радужный

31

554

250

Радужный

5

 

Ханты-Мансийский

Кышик

49

698

10

Кышик

6

Селиярово

29

538

50

Долгое Плесо, Селиярово

7

Согом

38

610

10

Согом

8

 

Октябрьский

Малый Атлым

28

530

100

Заречный, Комсомольский, Малый Атлым

9

Нягань

34

578

250

Нягань

10

 

Берёзовский

Няксимволь

31

554

10

Няксимволь

11

Приполярный

21

474

50

Приполярный

12

Сосьва

28

530

10

Сосьва

13

Хулимсунт

52

722

50

Хулимсунт

14

 

 

 

Советский

Пионерский

26

514

100

Алябьевский, Малиновский, Пионерский, Таёжный, Юбилейный

15

Югорск

26

514

500

Югорск, Советский

16

Сургутский

Сытомино

29

538

50

Сытомино

17

Угут

25

506

100

Угут

 

В 2009 году Правительство РФ утвердило федеральную целевую программу «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы». В соответствии с ней федеральному государственному унитарному предприятию «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) было поручено построить наземную эфирную вещательную сеть в стандарте DVB-T2, которая могла бы обеспечить многоканальным цифровым телевещанием всю страну, включая удаленные и малочисленные населенные пункты России.

Федеральная целевая программа решает в первую очередь важную социальную задачу – делает доступными и бесплатными для всех жителей России до 20 федеральных телеканалов в высоком цифровом качестве. Сделать это на базе аналогового телевидения нельзя по причине высоких затрат на его содержание и модернизацию, а также по причине ограниченности свободного радиочастотного ресурса. Для миллионов россиян цифровое эфирное телевидение означает улучшение качества жизни и устранение социального неравенства.

Создание сети вещания в цифровом формате нового поколения поручено ФГУП (Федеральному государственному унитарному предприятию) «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). На территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа свою деятельность осуществляет филиал РТРС «Урало-Сибирский региональный центр». 

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