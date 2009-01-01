К сети цифрового эфирного телевещания в стандарте DVB-T2 подключены еще 17 объектов на территории Югры

- Русский
В соответствии с реализацией задач федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» (ФЦП), филиал РТРС «Урало-Сибирский региональный центр» продолжает строительство и ввод в эксплуатацию объектов сети цифрового наземного эфирного телевидения в современном стандарте DVB-T2 в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.
С 19 декабря Урало-Сибирский региональный центр РТРС приступил к тестовому вещанию первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения сразу на 17 радиотелевизионных станциях в следующих населенных пунктах: г. Покачи, Радужный и п. Ваховск и Новоаганск Нижневартовского района, с. Кышик, Селиярово и п. Согом Ханты-Мансийского района, г. Нягань и с. Малый Атлым Октябрьского района, с. Няксимволь, п. Приполярный, Сосьва и Хулимсунт Берёзовского района, г. Югорск и п. Пионерский Советского района, а также в с. Сытомино и Угут Сургутского района.
Теперь жители этих населенных пунктов смогут смотреть бесплатно в цифровом качестве 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, перечень которых был сформирован Указом Президента РФ («Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург 5 канал», «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВЦ», а также 3 радиостанции: «Радио России», «Радио Маяк», «Вести FM»).
Таким образом, на сегодняшний день в Югре к сети подключено уже 66 объектов связи из 80 запланированных, которые позволяют обеспечить цифровым телесигналом уже 90% населения округа. До полного завершения строительства сети первого мультиплекса на территории ХМАО-Югры филиалу РТРС осталось запустить в эксплуатацию ещё 14 объектов. Ожидаемый охват населения округа цифровым вещанием в итоге составит 99,4%.
Подключить цифровое эфирное телевидение можно самостоятельно. Для этого необходимо, чтобы телевизор поддерживал стандарт DVB-T2, формат сжатия видеосигнала MPEG-4 и режим Multiple PLP (эти характеристики можно посмотреть в инструкции к телевизору или уточнить у консультанта при покупке в магазине). Для приема сигнала достаточно запустить автоматическую настройку каналов. Если же телевизор старого образца и не поддерживает DVB-T2, понадобится цифровая приставка с поддержкой того же стандарта. В обоих случаях прием телесигнала ведется через дециметровую антенну.
Специально для информирования граждан по вопросам цифрового эфирного телевидения в Ханты-Мансийске создан Центр консультационной поддержки, где любой желающий сможет получить информацию о том, как самостоятельно подключить и настроить свой телевизор на прием бесплатных цифровых каналов.
Обратиться за консультацией можно по телефону: (3467) 360-081, или по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 170, e-mail: ckp-hanty@rtrn.ru.
Более подробная информация о цифровом эфирном телевидении на сайте www.rtrs.ru, или по телефону единого информационного центра: 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).
Перечень объектов сети цифрового наземного телевизионного вещания первого мультиплекса РТРС-1 на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, начавших вещание с 19 декабря 2016 года:
|
№
|
Район
|
Пункт установки
|
ТВ канал
|
Частота приёма, МГц
|
Мощность передатчика, Вт
|
Населенные пункты в зоне обсуживания станции
|
1
|
Нижневартовский
|
Ваховск
|
35
|
586
|
100
|
Ваховск, Охтеурье
|
2
|
Новоаганск
|
44
|
658
|
100
|
Новоаганск
|
3
|
Покачи
|
44
|
658
|
100
|
Покачи
|
4
|
Радужный
|
31
|
554
|
250
|
Радужный
|
5
|
Ханты-Мансийский
|
Кышик
|
49
|
698
|
10
|
Кышик
|
6
|
Селиярово
|
29
|
538
|
50
|
Долгое Плесо, Селиярово
|
7
|
Согом
|
38
|
610
|
10
|
Согом
|
8
|
Октябрьский
|
Малый Атлым
|
28
|
530
|
100
|
Заречный, Комсомольский, Малый Атлым
|
9
|
Нягань
|
34
|
578
|
250
|
Нягань
|
10
|
Берёзовский
|
Няксимволь
|
31
|
554
|
10
|
Няксимволь
|
11
|
Приполярный
|
21
|
474
|
50
|
Приполярный
|
12
|
Сосьва
|
28
|
530
|
10
|
Сосьва
|
13
|
Хулимсунт
|
52
|
722
|
50
|
Хулимсунт
|
14
|
Советский
|
Пионерский
|
26
|
514
|
100
|
Алябьевский, Малиновский, Пионерский, Таёжный, Юбилейный
|
15
|
Югорск
|
26
|
514
|
500
|
Югорск, Советский
|
16
|
Сургутский
|
Сытомино
|
29
|
538
|
50
|
Сытомино
|
17
|
Угут
|
25
|
506
|
100
|
Угут
В 2009 году Правительство РФ утвердило федеральную целевую программу «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы». В соответствии с ней федеральному государственному унитарному предприятию «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) было поручено построить наземную эфирную вещательную сеть в стандарте DVB-T2, которая могла бы обеспечить многоканальным цифровым телевещанием всю страну, включая удаленные и малочисленные населенные пункты России.
Федеральная целевая программа решает в первую очередь важную социальную задачу – делает доступными и бесплатными для всех жителей России до 20 федеральных телеканалов в высоком цифровом качестве. Сделать это на базе аналогового телевидения нельзя по причине высоких затрат на его содержание и модернизацию, а также по причине ограниченности свободного радиочастотного ресурса. Для миллионов россиян цифровое эфирное телевидение означает улучшение качества жизни и устранение социального неравенства.
Создание сети вещания в цифровом формате нового поколения поручено ФГУП (Федеральному государственному унитарному предприятию) «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). На территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа свою деятельность осуществляет филиал РТРС «Урало-Сибирский региональный центр».