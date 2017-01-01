В окружной столице прошел обучающий семинар по межэтнической журналистике

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Шестнадцатого декабря в здании правительства округа состоялся обучающий семинар, который провела председатель Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге. На встрече журналистами Маргарита Лянге рассказала о подаче материалов на межнациональные и межконфессиональные темы.
Организаторами семинара выступили департамент общественных и внешних связей Югры и автономное учреждение «Центр «Открытый регион».
Мероприятие проходило в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными образованиями. Были приглашены Почётные граждане автономного округа, член Союза писателей России, член Союза журналистов Советского Союза, Заслуженный работник культуры Российской Федерации Мария Волдина и Заслуженный художник России, заслуженный деятель культуры Югры Геннадий Райшев. На мероприятии присутствовали представители органов государственной власти, местного самоуправления и журналисты районных и окружных СМИ.
Открывая встречу, Маргарита Лянге отметила, что в начале сентября Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал «Доктрину информационной безопасности». В ней тридцать восемь статей. И впервые в документе, который не касается межнациональных отношений, обозначены интересы страны в сфере национальной безопасности и основные информационные угрозы. Среди них попытки спецслужб отдельных государств дестабилизировать внутриполитическую и социальную ситуацию в различных регионах мира для нагнетания межнациональной напряженности террористическими и экстремистскими группировками. Это прямые формулировки, которые так жёстко и откровенно обозначены в госдокументе.
Нужно сказать, что, в целом, в нашем округе межнациональная обстановка достаточно стабильная и спокойная. Народы в Югре живут дружно, почти в каждом крупном населенном пункте есть «Центр национальной культуры», где люди разных национальностей совместно проводят праздничные мероприятия с показом традиционной культуры всех народностей, с песнями, танцами и угощением друг друга национальной кухней.
В режиме видеоконференцсвязи журналисты задавали вопросы Маргарите Лянге. Один из вопросов прозвучал из поселка Берёзово. В 2018 году все общественное телевидение перейдёт на цифровое вещание. В связи с этим руководитель авторского телевидения Берёзово, посетовал, из-за нового вещательного формата на местных каналах освещать данные темы не представится возможным. В настоящее время районное телевидение Березово работает в формате врезок. Председатель Гильдии межэтнической журналистики, отвечая на это вопрос отметила, что в нынешних реалиях региональным СМИ очень сложно конкурировать с федеральными, но тем не менее журналисты должны бороться за своего телезрителя или читателя.
Директор департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова ответила, что данная проблема существует по всей стране. И напомнила, что у нас в округе работает базовый окружной телеканал ОТРК «Югра», и для вещания им будет предоставляться этот ресурс, технически это уже протестировано.
Журналист окружной телекомпании ОТРК «Югра» Галина Эдин подняла вопрос о национальной передаче «Северный дом», где выпускались материалы о жизни, о культуре и социально-экономическом развитии коренных малочисленных народов округа.
Елена Шумакова напомнила, что Галина входит в экспертный совет по обеспечению информационной открытости работы по сохранению языка, традиционных промыслов, культуры и ремёсел коренных малочисленных народов Севера.
- На прошлом заседании мы обсуждали этот вопрос и договорились о том, вы изложите свои предложения по проекту «Северный дом». Мы в рамках экспертного совета готовы поддержать любое ваше решение по формату этой программы. На сегодняшний момент программа «Северный дом» продолжает существовать, но в другом формате и выходит в эфир в полном объеме. До этого программа была студийной, теперь она стала выездной программой, на сегодня этот формат более востребован зрителями, – подчеркнула директор департамента.
В завершении семинара были озвучены итоги конкурса журналистских работ на языках коренных малочисленных народов Севера в средствах массовой информации Югры «Мыслящие люди». Маргарита Лянге вручила дипломы победителям конкурса.
В номинации «Год детства в Югре» победителем стала Ольга Лонгортова, корреспондент ГТРК «Югория», за фильм о детском этнографическом лагере в Белоярском районе.
В номинации «Хранители традиций» диплом победителя получила Татьяна Мерова, корреспондент ГТРК «Югория» за фильм «День старого нового года в Тимкапауле» о мансийской женщине из древнего рода Дунаевых.
В номинации «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера» победителем названа Ирина Самсонова, корреспондент газеты «Ханты ясанг», за статью «Общий медицинский стаж династии составляет более ста лет».
В номинации «Этноспорт, этнотуризм» диплом победителя вручили Людмиле Теткиной, корреспонденту газеты «Луима сэрипос» за работу «Рутил» предлагает этнографические туры на Приполярный Урал».
В номинации «Традиционная хозяйственная деятельность» лучшей признана работа «Оленевод Тэвлин» корреспондента газеты «Ханты ясанг» Ульяны Данило.
В номинации «Выдающиеся люди обско-угорского мира» награду получил Николай Меров, корреспондент газеты «Луима сэрипос», за статью о мансийском ученом Евдокии Ромбандеевой.
Николай Меров
Вт сграпнал тпос хтхуйпловит хталт округ мирколт лххал тотнэ мхум акван-атхатыгласыт. Тув Маргарита Лянге, савсыр мирыт врмаляныл щирыл рӯпатан кӯщай н, ёхталас. Свсыр мирыт аквъёт юртыӈыщ вос лсыт, маныр рӯпата тыи мгыс вруӈкве ри, тав ты урыл тот потыртас.
Ты кастыл Мария Волдина, яныгпла ханты ква, ос Генна- дий Райшев, ктыл хурит пслын йка, ос мт св хтпа тув ввиньтлвсыт. Кина суссылтан ттап хосыт мт районытыт лнэ мхманув ты потыр хӯнтлысыт ос тнки врмаляныл урыл по- тыртасыт. выл лтыӈ Мар- гарита Лянге лвыс: «Сӯкыр тпос выл хталытт Россия Пре- зидентув «Доктрина информационной безо- пасности» рнэ н- пакт хасхатас. Ань ты нпак щирыл тнки лтӈыл потыртан мирыт аквъёт юртыӈыщ вос лсыт, тот ты урыл св потыр хансым лы. Ты врмаль таимгыс ри, лль нак ул вос мталас. Мн мвт свсыр щнь лтӈытыл потыртан мир лы. Юи-выл тлыт тамле врмаль лыглы, мхум халанылт намыл воритотуӈкв хуйтавет. Ты лль нак мн палтув ул вос мтыс, ань св рӯпата враве. Кина суссылтан т- тап хосыт Лангепас, Мегион, Сургут, Нягань, Хльӯс ос мт ӯст лнэ мир тнки лупсаныл у р ы л п о т ы р т а с ы т. Мн округувт мхум потраныл щирыл, во- ритотнэ сака яныг врмаль ат мталы. М- хум юртыӈыщ лгыт. Ксыӈ ӯст «Культура центр» колыт рӯпитгыт. Тот свсыр щнь лтӈыл потыртан хтпат пус- сын аквъёт рӯпитгыт. Ялпыӈ хталыт порат ксыӈ мхум тнки пс йис лупсаныл мирн суссылтгыт. Тн рггыт, йӣквгыт, атыӈ тнут пйтгыт, акв пасан втат ӯнлгыт, аквъёт сака юртыӈыщ лгыт. Тыи сака ёмас врмаль, тыщир ты луӈкве ри. 2 0 1 8 т л т к и н а суссылтан телекомпа- ният пуссын цифровой врмаль щирыл лх- халыт тотуӈкве пат- гыт. Ты кастыл Хльӯст лххал суссылтан хтпат ты урыл потыртасыт, тн тнки пслум кина- ныл ӯст суссылтаӈкве ат врмияныл тах. Ок- ругувт лххал тотнэ мир яныг кӯщаяныл Елена Шумакова лвыс, ты трвит врмаль св мт т а х м т ы . Пслын кинат ОТРК «Югра» нампа колт суссылтаӈкве тах рви. Тувыл ос лххал тотнэ мньщи н Галина Эдин (Яптина) акв врмаль урыл китыглахтас. Сртын «Северный дом» нампа передача соссаӈ мхманув лупса лаль тотнэ урыл врвес. Ань та передача хумус лаль рӯпитаӈкве паты. Кӯщай н Елена Шу- макова ты урыл тох лвыс. Ты передача лап ат пантвес. Тав ань мт щирыл вруӈкве патвес. Лххалыт сос- саӈ мхум лнэ йис мнылт пславет. Ты передача нас мт щирыл вруӈкве патаве. Ты сапрнит м- хум китахкем щс св- сыр врмаль урыл потыртасыт. Тувыл ос мощ млалнув соссаӈ мирыт халт «Мысля- щие люди» нампа ка- сыл врыглавес. Ханты ос мньщи лтӈыл лххал тотнэ хтпат тнки хансум потраныл с тув ктыгласаныл. Щар ёмас потыр хан- сум хтпат ань яныт- лан нпакыл майв- сыт. Янытлан нпакыт Маргарита Лянге ты хтпатн мӯйлуптас: «Югория» нампа теле- радиокомпаният рӯ- п и т а н м н ь щ и н Татьяна Мерован ос ханты н Ольга Лон- гортован, «Ханты ясанг» газетат рӯпитан кит хтпагн, ты Ирина Самсонова ос Ульяна Д а н и л о м а й в е с г. «Лӯим срипос» газе- таныл с кит хтпаг, ты Людмила Теткина ос Николай Меров мӯйлуптавесг. Сапрни лум порат лххал тотнэ мхум департаментыт кӯщай вӈын ква Вера Царё- ва намхталэ лыс. Тав хтпан тлэ твлыс. Лххал тотнэ мхум таве ты кастыл с янытласаныл. Потрыт оигпам юи-плт мхум пуссын щй аюӈкве вввсыт.
Николай Меров