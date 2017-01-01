В окружной столице прошел обучающий семинар по межэтнической журналистике

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В окружной столице прошел обучающий семинар по межэтнической журналистике

Шестнадцатого декабря в здании правительства округа состоялся обучающий семинар, который провела председатель Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге. На встрече журналистами Маргарита Лянге рассказала о подаче материалов на межнациональные и межконфессиональные темы.

Организаторами семинара выступили департамент общественных и внешних связей Югры и автономное учреждение «Центр «Открытый регион».

Мероприятие проходило в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными образованиями. Были приглашены Почётные граждане автономного округа, член Союза писателей России, член Союза журналистов Советского Союза, Заслуженный работник культуры Российской Федерации Мария Волдина и Заслуженный художник России, заслуженный деятель культуры Югры Геннадий Райшев. На мероприятии присутствовали представители органов государственной власти, местного самоуправления и журналисты районных и окружных СМИ.

Открывая встречу, Маргарита Лянге отметила, что в начале сентября Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал «Доктрину информационной безопасности». В ней тридцать восемь статей. И впервые в документе, который не касается межнациональных отношений, обозначены интересы страны в сфере национальной безопасности и основные информационные угрозы. Среди них попытки спецслужб отдельных государств дестабилизировать внутриполитическую и социальную ситуацию в различных регионах мира для нагнетания межнациональной напряженности террористическими и экстремистскими группировками. Это прямые формулировки, которые так жёстко и откровенно обозначены в госдокументе.

Нужно сказать, что, в целом, в нашем округе межнациональная обстановка достаточно стабильная и спокойная. Народы в Югре живут дружно, почти в каждом крупном населенном пункте есть «Центр национальной культуры», где люди разных национальностей совместно проводят праздничные мероприятия с показом традиционной культуры всех народностей, с песнями, танцами и угощением друг друга национальной кухней.

В режиме видеоконференцсвязи журналисты задавали вопросы Маргарите Лянге. Один из вопросов прозвучал из поселка Берёзово.  В 2018 году все общественное телевидение перейдёт на цифровое вещание. В связи с этим руководитель авторского телевидения Берёзово, посетовал, из-за нового вещательного формата на местных каналах освещать данные темы не представится возможным. В настоящее время районное телевидение  Березово работает в формате  врезок.  Председатель Гильдии межэтнической журналистики, отвечая на это вопрос отметила, что в нынешних реалиях региональным СМИ очень сложно конкурировать с федеральными, но тем не менее журналисты должны бороться за своего телезрителя или читателя. 

Директор департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова ответила, что данная проблема существует по всей стране. И напомнила, что у нас в округе работает базовый окружной телеканал ОТРК «Югра», и для вещания им будет предоставляться этот ресурс, технически это уже протестировано.

Журналист окружной телекомпании ОТРК «Югра» Галина Эдин подняла вопрос о национальной передаче «Северный дом», где выпускались материалы о жизни, о культуре и социально-экономическом развитии коренных малочисленных народов округа.

Елена Шумакова напомнила, что Галина входит в экспертный совет по обеспечению информационной открытости работы по сохранению языка, традиционных промыслов, культуры и ремёсел коренных малочисленных народов Севера.

- На прошлом заседании мы обсуждали этот вопрос и договорились о том, вы изложите свои предложения по проекту «Северный дом». Мы в рамках экспертного совета готовы поддержать любое ваше решение по формату этой программы. На сегодняшний момент программа «Северный дом» продолжает существовать, но  в другом формате и выходит в эфир в полном объеме. До этого программа была студийной, теперь она стала  выездной программой, на сегодня этот формат более востребован зрителями, –  подчеркнула директор департамента.

В завершении семинара были озвучены итоги конкурса журналистских работ на языках коренных малочисленных народов Севера в средствах массовой информации Югры «Мыслящие люди». Маргарита Лянге вручила дипломы победителям конкурса.

В номинации «Год детства в Югре» победителем стала Ольга Лонгортова,  корреспондент ГТРК «Югория», за фильм о детском этнографическом лагере  в Белоярском районе.

В номинации «Хранители традиций» диплом победителя получила Татьяна Мерова, корреспондент ГТРК «Югория» за  фильм «День старого нового года в Тимкапауле» о мансийской женщине из древнего рода Дунаевых.

В номинации «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера» победителем названа Ирина Самсонова, корреспондент газеты «Ханты ясанг», за статью «Общий медицинский стаж династии составляет более ста лет».

В номинации «Этноспорт, этнотуризм» диплом победителя вручили Людмиле Теткиной, корреспонденту газеты «Луима сэрипос» за работу «Рутил» предлагает этнографические туры на Приполярный Урал».

В номинации «Традиционная хозяйственная деятельность» лучшей признана работа «Оленевод Тэвлин» корреспондента газеты «Ханты ясанг» Ульяны Данило.

В номинации «Выдающиеся люди обско-угорского мира» награду получил Николай Меров, корреспондент газеты «Луима сэрипос», за статью о мансийском ученом Евдокии Ромбандеевой.

Николай Меров 

Лххал тотнэ мхум округ мирколт акван-атхатыгласыт

Вт сграпнал тпос хтхуйпловит хталт округ мирколт лххал тотнэ мхум акван-атхатыгласыт. Тув Маргарита Лянге, савсыр мирыт врмаляныл щирыл рӯпатан кӯщай н, ёхталас. Свсыр мирыт аквъёт юртыӈыщ вос лсыт, маныр рӯпата тыи мгыс вруӈкве ри, тав ты урыл тот потыртас.

Ты кастыл Мария Волдина, яныгпла ханты ква, ос Генна- дий Райшев, ктыл хурит пслын йка, ос мт св хтпа тув ввиньтлвсыт. Кина суссылтан ттап хосыт мт районытыт лнэ мхманув ты потыр хӯнтлысыт ос тнки врмаляныл урыл по- тыртасыт. выл лтыӈ Мар- гарита Лянге лвыс: «Сӯкыр тпос выл хталытт Россия Пре- зидентув «Доктрина информационной безо- пасности» рнэ н- пакт хасхатас. Ань ты нпак щирыл тнки лтӈыл потыртан мирыт аквъёт юртыӈыщ вос лсыт, тот ты урыл св потыр хансым лы. Ты врмаль таимгыс ри, лль нак ул вос мталас. Мн мвт свсыр щнь лтӈытыл потыртан мир лы. Юи-выл тлыт тамле врмаль лыглы, мхум халанылт намыл воритотуӈкв хуйтавет. Ты лль нак мн палтув ул вос мтыс, ань св рӯпата враве. Кина суссылтан т- тап хосыт Лангепас, Мегион, Сургут, Нягань, Хльӯс ос мт ӯст лнэ мир тнки лупсаныл у р ы л п о т ы р т а с ы т. Мн округувт мхум потраныл щирыл, во- ритотнэ сака яныг врмаль ат мталы. М- хум юртыӈыщ лгыт. Ксыӈ ӯст «Культура центр» колыт рӯпитгыт. Тот свсыр щнь лтӈыл потыртан хтпат пус- сын аквъёт рӯпитгыт. Ялпыӈ хталыт порат ксыӈ мхум тнки пс йис лупсаныл мирн суссылтгыт. Тн рггыт, йӣквгыт, атыӈ тнут пйтгыт, акв пасан втат ӯнлгыт, аквъёт сака юртыӈыщ лгыт. Тыи сака ёмас врмаль, тыщир ты луӈкве ри. 2 0 1 8 т  л т к и н а суссылтан телекомпа- ният пуссын цифровой врмаль щирыл лх- халыт тотуӈкве пат- гыт. Ты кастыл Хльӯст лххал суссылтан хтпат ты урыл потыртасыт, тн тнки пслум кина- ныл ӯст суссылтаӈкве ат врмияныл тах. Ок- ругувт лххал тотнэ мир яныг кӯщаяныл Елена Шумакова лвыс, ты трвит врмаль св мт т а х  м т ы . Пслын кинат ОТРК «Югра» нампа колт суссылтаӈкве тах рви. Тувыл ос лххал тотнэ мньщи н Галина Эдин (Яптина) акв врмаль урыл китыглахтас. Сртын «Северный дом» нампа передача соссаӈ мхманув лупса лаль тотнэ урыл врвес. Ань та передача хумус лаль рӯпитаӈкве паты. Кӯщай н Елена Шу- макова ты урыл тох лвыс. Ты передача лап ат пантвес. Тав ань мт щирыл вруӈкве патвес. Лххалыт сос- саӈ мхум лнэ йис мнылт пславет. Ты передача нас мт щирыл вруӈкве патаве. Ты сапрнит м- хум китахкем щс св- сыр врмаль урыл потыртасыт. Тувыл ос мощ млалнув соссаӈ мирыт халт «Мысля- щие люди» нампа ка- сыл врыглавес. Ханты ос мньщи лтӈыл лххал тотнэ хтпат тнки хансум потраныл с тув ктыгласаныл. Щар ёмас потыр хан- сум хтпат ань яныт- лан нпакыл майв- сыт. Янытлан нпакыт Маргарита Лянге ты хтпатн мӯйлуптас: «Югория» нампа теле- радиокомпаният рӯ- п и т а н м  н ь щ и н  Татьяна Мерован ос ханты н Ольга Лон- гортован, «Ханты ясанг» газетат рӯпитан кит хтпагн, ты Ирина Самсонова ос Ульяна Д а н и л о м а й в е с  г. «Лӯим срипос» газе- таныл с кит хтпаг, ты Людмила Теткина ос Николай Меров мӯйлуптавесг. Сапрни лум порат лххал тотнэ мхум департаментыт кӯщай вӈын ква Вера Царё- ва намхталэ лыс. Тав хтпан тлэ твлыс. Лххал тотнэ мхум таве ты кастыл с янытласаныл. Потрыт оигпам юи-плт мхум пуссын щй аюӈкве вввсыт.

Николай Меров

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