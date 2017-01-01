Жителей Югры призывают не выезжать без необходимости на трассу «Сургут – Салехард»

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Дорожники Ямала рекомендуют югорчанам ограничить поездки на личном автомобиле по ямальским загородным трассам в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков аномально низкая температура на Ямале продержится до 23 декабря. При этом метеорологи отмечают, что температура воздуха в эти дни будет ниже климатической нормы на 15 и более градусов.
На выезде из города Новый Уренгой, поселка Коротчаево и посту «Карамовский» на границе Ямала и Югры дежурят дорожные службы и экипажи ДПС. Проезжающие автомобили организуют в колонны для дальнейшего движения по трассе. Оперативную информацию о состоянии автодорог можно получить по телефону в Салехарде: 8 (34922) 7-17-04.
«В такую погоду автомобилистам лучше перенести поездки, либо передвигаться в организованной колонне», - уточнил начальник отдела содержания дирекции дорожного хозяйства Ямала Александр Симонов.
Добавим, что в Югре низкая температура также продержится в ближайшие дни. В целях обеспечения безопасности на федеральной автомобильной дороге Ханты-Мансийск-Тюмень размещено 48 стационарных пунктов обогрева. Кроме того, на автомобильных дорогах в границах муниципальных образований Югры расположено 12 мобильных пунктов обогрева.
Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры