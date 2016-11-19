В первом полугодии 2017 года тарифы на коммунальные услуги в Югре останутся прежними

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В ходе заседания правления Региональной службы по тарифам Югры рассмотрены вопросы установления тарифов на коммунальные услуги. Как сообщил руководитель Службы Алексей Березовский, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации размер платы за коммунальные услуги, включающей плату за холодную и горячую воду, электрическую, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии – из нормативов потребления коммунальных услуг, и тарифов на коммунальные услуги, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В 2017 году, как и в 2016 году, увеличение платы граждан за коммунальные услуги произойдет с 1 июля.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.11.2016 № 2464-р установлен индекс изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Ханты-Мансийскому округу с 1 июля 2017 года в размере 4,1 %.
С учетом величины предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям в размере 2,4% от величины индекса (4,1%) размер предельных индексов изменения размера вносимой жителями автономного округа платы за коммунальные услуги с 1 июля 2017 года для большинства граждан не превысит 5,0 %, для жителей Сургута, п. Нижнесортымский Сургутского района - 6,5 %.
Так, в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения для большинства потребителей тарифы вырастут на 4 %; на электроэнергию - на 5 % (прогнозный рост).
По словам Алексея Березовского, ежегодное увеличение тарифов на регулируемые услуги обусловлено ростом тарифов на продукцию естественных монополий (газ, электроэнергию), уровнем прогнозной инфляции, при этом в составе тарифов учитываются только экономически обоснованные расходы, подтвержденные документами.
Следует помнить, что кроме тарифов (услуг), регулируемых государством, в платежном документе за коммунальные услуги возможно наличие конкурентных услуг (например – вывоз жидких бытовых отходов), стоимость которых может устанавливаться как самой организацией, оказывающей данный вид услуг на основании договоров с потребителем, так и органом местного самоуправления, если организация является муниципальным предприятием. При этом изменение цен на конкурентные тарифы (услуги) может отличаться от прогнозных показателей, определенных Правительством Российской Федерации.
С целью проверки соблюдения установленных индексов Региональная служба по тарифам осуществляет мониторинг применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях округа, результаты которого размещаются на официальном сайте службы www.rst.admhmao.ru в разделе «Для граждан», подразделе «Плата граждан за коммунальные услуги», блоке «Мониторинг изменения платы граждан за коммунальные услуги».
В связи с тем, что применение нормативов потребления коммунальных услуг по отдельным степеням благоустройства (наборам коммунальных услуг) приводит к увеличению платы выше размеров установленных предельных индексов, к нормативам потребления коммунальных услуг применяются понижающие коэффициенты, утвержденные приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры. Информация о нормативах потребления коммунальных услуг и понижающих коэффициентах размещена на официальном сайте Департамента www.depjkke.admhmao.ru в разделе «Документы».
Информация об установленных тарифах на коммунальные услуги размещена на официальном сайте Региональной службы по тарифам www.rst.admhmao.ru, баннер «База тарифных решений РСТ Югры» (расположен в нижней части главной страницы сайта, переход осуществляется по стрелке), раздел «Документы», подраздел «Приказы службы»/ «Водоснабжение и водоотведение», «Теплоэнергетика».
Кроме того, на едином официальном сайте государственных органов власти Югры www.admhmao.ru, а также на официальных сайтах Региональной службы по тарифам www.rst.admhmao.ru, Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры www.depjkke.admhmao.ru и Службы жилищного и строительного надзора Югры www.jsn.admhmao.ru размещен информационный инструмент, позволяющий гражданам обеспечить онлайн–проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги установленным ограничениям.
Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры