Югра – во главе всероссийского рейтинга по информационной открытости

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Подведены итоги рейтинга по информационной открытости сайтов органов власти субъектов Российской Федерации. По мнению экспертов проекта «Инфометр» (г. Санкт-Петербург) официальный сайт Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – самый информативный, удобный для пользователей и соответствует российскому законодательству о доступе к информации. Опубликован рейтинг «2016: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Информационная открытость» по адресу http://system.infometer.org/ru/monitoring/408/rating/.
Первое место Югра разделила с Ростовской областью с максимальным показателем – 100%.
Ежегодный рейтинг по информационной открытости составляется экспертами системы «Инфометр» (г. Санкт-Петербург) с 2011 года. Критерии, по которым оцениваются региональные сайты, включают порядка 100 наименований, и ежегодно меняются.
В 2011 году единый сайт находился на 57 месте. После проведенных работ по его модернизации, в период 2012-2015 годов интернет-ресурс занимал позиции в первой десятке лучших сайтов. Столь высокое место Югра заняла впервые.
Как отметил директор департамента информационных технологий автономного округа Павел Ципорин: «Этому предшествовала большая совместная работа органов власти автономного округа. В мае сайт был переведен на современную отечественную технологическую платформу «1С-Битрикс», что позволило обеспечить его высокую работоспособность и отказоустойчивость. Затем с департаментом общественных и внешних связей мы организовали работу по повышению открытости Единого сайта для жителей округа».
Отметим, в текущем году созданы новые интерактивные сервисы для граждан. Это «бюджетный экран», предназначенный для раскрытия информации о расходах бюджета в разрезе государственных программ автономного округа, «личный кабинет» с возможностью отследить статус поданных обращений граждан в адрес губернатора округа и заместителей главы региона. Разработка этих сервисов тоже сыграла свою роль при подведении итогов экспертами.
В следующем году планируется провести работы по редизайну сайта и созданию новых интерактивных сервисов, в частности, единого ресурса для обсуждения проектов правовых актов автономного округа.
Напомним, в октябре текущего года экспертами системы «Инфометр» подведены итоги рейтинга субъектов Российской Федерации по размещению открытых данных. Портал открытых данных автономного округа www.data.admhmao.ru, который входит в структуру единого сайта, по итогам 2016 года также занял 1 место.
Для справки. Рейтинг составляется проектным центром «Инфометр» (ООО «ИРСИ»), который занимается развитием госсайтов с 2004 года. С 2010 года подобные исследования проводятся с помощью автоматизированной информационной системы «Инфометр» (старое название системы EXMO или ЭКСМО), задача которой – совершенствование официальных сайтов в процессе взаимодействия экспертов и представителей органов власти.
«Инфометр» - это не только платформа для экспертной оценки сайтов, но и коммуникационная площадка: система позволяет проводить дистанционные консультации в ходе аудита. Представители организаций уведомляют экспертов о внесенных изменениях, задают вопросы и имеют возможность аргументированно оспорить выставленные оценки. Следуя рекомендациям и внося изменения на свой сайт, организация влияет на свою конечную оценку и может занять более высокую позицию в итоговом рейтинге открытости. Рейтинги составляются для интернет-ресурсов одного типа (например, рейтинг сайтов федеральных органов исполнительной власти) по выборке параметров на основе нормативных и экспертных требований.
Место единого сайта Югры в рейтинге «Инфометр» в период 2011-2016 гг.
|
Дата публикации
|
Открытость
|
Место
|
19 декабря 2016 г.
|
100,000 %
|
1
|
9 декабря 2015 г.
|
96,806 %
|
3
|
26 мая 2014 г.
|
92,453 %
|
3
|
24 июня 2013 г.
|
82,041 %
|
2
|
13 июня 2012 г.
|
72,495 %
|
9
|
18 мая 2011 г.
|
30,904 %
|
57
Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры