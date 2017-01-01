Югра лидирует в сохранении объектов культурного наследия

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В правительстве округа под председательством первого заместителя губернатора Геннадия Бухтина состоялось заседание совета по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия Югры. В режиме видеоконференцсвязи в нем приняли участие специалисты из Сургута и Нефтеюганска.
Было отмечено, что Югра в настоящее время является лидером среди субъектов Российской Федерации по сохранению объектов культурного наследия. По данным государственного учета на 1 января 2016 года на территории региона находится 988 объектов федерального значения, подлежащих государственной охране. Планируется включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации достопримечательных мест «Нумто», (Белоярский район) «Эвут Рап» (Нижневартовский район), «Эвут Ики» (Сургутский район).
Напомним, озеро Нумто со Святым островом, представляет собой крупнейшее святилище народов Обского Севера.
«В Югре все достопримечательные места определяются в ходе общественных обсуждений. Как правило, все эти объекты связаны с ограничением хозяйственной деятельности. Поэтому нам важно сохранить их, согласовать действия с хозяйствующими субъектами, учесть мнение коренных малочисленных народов Севера. Взаимопонимание должно быть достигнуто по всем вопросам», - отметил Геннадий Бухтин.
Директор департамента культуры Югры Надежда Казначеева представила участникам совета Концепцию сохранения и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) автономного округа на период до 2020 года и подвела итоги деятельности за минувший год.
По ее словам, в настоящее время завершается реконструкция четырех объектов культурного наследия региона – Кондинского Свято-Троицкого монастыря, Музея-усадьбы купца Кайдалова в селе Ларьяк Нижневартовского района, дома купца Добровольского в Березово, церкви Вознесения в Горноправдинске. Эти объекты будут включены в туристические маршруты Югры. В 2017 году продолжится реставрация еще двух памятников истории и культуры.
Участники совета в целом одобрили Концепцию сохранения и использования объектов культурного наследия автономного округа, отметив необходимость ее более широкого обсуждения с жителями Югры.
Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры