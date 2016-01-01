Численность безработных в Югре в два раза меньше, чем в среднем по России

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В правительстве округа под председательством губернатора Натальи Комаровой состоялось заседание Комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности. В режиме видеоконференцсвязи в нем приняли участие главы муниципалитетов. Собравшиеся рассмотрели ситуацию на рынке труда автономного округа и реализацию мер по ликвидации задолженности по выплате заработной платы. Также речь шла об ожидаемой оценке выполнения планов мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга по итогам 2016 года.
Открывая совещание, глава региона отметила: «Год заканчивается с уровнем регистрируемой безработицы на протяжении всех последних месяцев в диапазоне своих исторических минимумов. Численность безработных в Югре составляет 0,55% от экономически активного населения. Это ровно в два раза меньше, чем в среднем по России, и более чем в два раза меньше, чем у наших соседей по Уральскому федеральному округу. При этом в банке вакансий 12600 предложений работы. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда составляет 0,4 безработных на одно свободное рабочее место. При содействии органов занятости трудоустроены 29 тысяч югорчан».
В то же время глава региона обратила внимание на планы высвобождения работников «Правдинской геологоразведочной экспедиции». Под сокращение попадают 712 сотрудников. «Такое сокращение окажет большое влияние на рынок труда Горноправдинска, Ханты-Мансийского района, автономного округа, так как число сокращаемых составляет 14% от числа всех безработных округа. Необходимо обеспечить высвобожденных работников правовой и консультационной помощью, предложить варианты альтернативной занятости. К марту будущего года каждый высвобожденный сотрудник должен получить необходимую помощь»,- подчеркнула губернатор.
Подробно рассматривался вопрос о задолженности по заработной плате, которая составляет 104 миллиона 45 тысяч рублей на 14 предприятиях. Участники совещания, отметили, что ситуация стабилизировалась. За период с предыдущего заседания комиссии была погашена задолженность на общую сумму 38 миллионов 661 тысяча рублей на 7 предприятиях. Наталья Комарова еще раз обратила внимание всех участников совещания, включая муниципалитеты, о необходимости активизироваться по этому направлению.
Еще один вопрос повестки был связан с ожидаемой оценкой выполнения планов мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местных бюджетов и сокращению муниципального долга по итогам 2016 года.
Наталья Комарова нацелила коллегна необходимость настойчиво работать в этом направлении: «Такие планы реализуются во всех городах и районах Югры. Они дают бюджетный эффект. Согласно прогнозу, по итогам 2016 года он составит 2,1 миллиардов рублей по доходам и 2,5 миллиардов рублей по расходам местных бюджетов. Одновременно оптимизация бюджетов помогает сократить муниципальный долг. Несмотря на все макроэкономические сложности и большой объем социальных обязательств, уровень долга муниципальных образований по отношению к началу года снизился на 36%. Проделана обстоятельная работа, которая позволяет планировать муниципальным образованиям бюджетные обязательства на будущий период».
О проводимой в этом направлении работе доложили глава Сургута Вадим Шувалов и глава Нефтеюганского района Галина Лапковская. По словам докладчиков, в Сургуте работа по бюджетной консолидации каждому приносит положительный эффект, заметно снижена дебиторская задолженность, к работе активно привлекаются НКО. В Нефтеюганском районе на сегодняшний день муниципальный долг отсутствует.
Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры