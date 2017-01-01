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Под председательством Еремея Айпина состоялось заседание Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера окружной Думы.
В нём приняли участие депутаты Думы Югры Руслан Проводников, Александр Филипенко, директор Департамента внутренней политики автономного округа Александр Скурихин, почётный гражданин Югры Мария Волдина, сотрудники аппарата регионального парламента.
В ходе работы были рассмотрены вопросы повестки дня пятого заседания Думы Югры.
При обсуждении проекта окружного закона «О перечне труднодоступных и отдалённых местностей и перечне территорий компактного проживания коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» коллегиально было решено поддержать законопроект с учётом предлагаемых поправок.
Депутаты также обсудили проект плана работы Думы автономного округа на 2017 год, а также проект постановления «Об утверждении перечня вопросов, поставленных Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры перед Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Кроме того, на заседании обсудили вопросы вне повестки дня пятого заседания регионального парламента – об избрании заместителя председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Югры, об утверждении положения о Координационном совете по вопросам защиты прав коренных малочисленных народов Севера при Ассамблее представителей коренных малочисленных народов Севера и его персонального состава.
Заместителем председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера был избран депутат Руслан Проводников. Он поблагодарил коллег за оказанное доверие.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным Александра Пурышева,
советника заместителя Председателя Думы Югры
– председателя Ассамблеи представителей
коренных малочисленных народов Севера
Еремея Айпина