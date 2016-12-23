Предприниматели отдаленных населенных пунктов смогут работать без контрольно-кассовой техники

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Сегодня в ходе заседания правительства Югры утверждён перечень удаленных и труднодоступных местностей, где предприниматели могут осуществлять реализацию товара или услуги без применения контрольно-кассовой техники. Согласно перечню они смогут ограничиться выдачей документа, подтверждающего факт покупки.
В документ вошли 103 населённых пункта, расположенных в 7 муниципальных районах, а также торговые точки, размещённые на производственных объектах вблизи месторождений.
«Цель решения – создать условия для предпринимательской деятельности по видам предоставления услуг, реализации товаров для населения отдаленных населенных пунктов. В зону интересов этого документа входит 5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства», - прокомментировала решение губернатор Югры Наталья Комарова.
По словам директора департамента экономического развития автономного округа - заместителя губернатора Югры Павла Сидорова, перечень населенных пунктов согласован с администрациями муниципальных образований региона: «Населенные пункты определены исходя из их транспортной доступности. Это решение направлено на повышение деловой активности предпринимателей в труднодоступных населенных пунктах, где они зачастую являются единственными поставщиками услуг розничной торговли для населения».
Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры