В Югре утвержден план реализации программы капремонта до 2019 года

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Решение об актуализации краткосрочного трехлетнего плана реализации программы капитального ремонта на период до 2019 года было принято сегодня в ходе заседания правительства Югры.
В план включены дома общей площадью почти 5 миллионов квадратных метров, в которых проживают свыше 216 тысяч югорчан. «Этот план стоит более 11,4 миллиардов рублей. Документ был адаптирован к решениям общих собраний собственников жилья по изменению видов и сроков проведения отдельных работ, из него исключены аварийные и ветхие дома, расселение которых ведется по другим программам», - прокомментировала глава автономного округа Наталья Комарова.
Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры