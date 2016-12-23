Свыше 2 милиардов рублей выделит правительство региона на лекарственные нужды югорчан

  • Русский
Свыше 2 милиардов рублей выделит правительство региона на лекарственные нужды югорчан

Сегодня в ходе заседания правительства округа утвержден перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, за счет средств окружного бюджета. По словам главы региона Натальи Комаровой, на эти цели в 2017 году в окружном бюджете заложено свыше 2 миллиардов рублей: «Все лекарственные нужды югорчан должны быть обеспечены в полном объеме». 

Как отметил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения региона Владислав Нигматулин, перечень препаратов ежегодно актуализируется: «Мы проанализировали нашу работу за последние три года, внесли ряд изменений в документацию для улучшения организации льготного лекарственного обеспечения населения округа. К примеру, мы пересмотрели льготные лекарственные препараты с точки зрения востребованности для населения. Уточнили, нужны ли они населению».

Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры

Хӑнты ясӑң

Гл. редактор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних сязей ХМАО - Югры