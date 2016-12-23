Свыше 2 милиардов рублей выделит правительство региона на лекарственные нужды югорчан

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Сегодня в ходе заседания правительства округа утвержден перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, за счет средств окружного бюджета. По словам главы региона Натальи Комаровой, на эти цели в 2017 году в окружном бюджете заложено свыше 2 миллиардов рублей: «Все лекарственные нужды югорчан должны быть обеспечены в полном объеме».
Как отметил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения региона Владислав Нигматулин, перечень препаратов ежегодно актуализируется: «Мы проанализировали нашу работу за последние три года, внесли ряд изменений в документацию для улучшения организации льготного лекарственного обеспечения населения округа. К примеру, мы пересмотрели льготные лекарственные препараты с точки зрения востребованности для населения. Уточнили, нужны ли они населению».
Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры