В Югре актуализируют картографические данные

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В Югре актуализируют картографические данные

Правительством автономного округа принято решение о закрытии железнодорожных путей общей протяженностью около полутора километров, расположенных на 4 разных участках. Заседание состоялось сегодня под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой. 

«Речь идёт о приведении картографических данных в соответствие с реальностью, так как эти пути уже демонтированы РЖД Российской Федерации, но без должного документального оформления», - отметила Наталья Комарова.

Вопрос закрытия железнодорожных путей рассмотрели муниципалитеты и общественные организации округа. «Они подтвердили, что данные железнодорожные пути не функционируют и разобраны», - подчеркнул директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Валерий Фомагин.

По словам заместителя председателя правления «Торгово-промышленной палаты» Ивана Кузикова: «По результатам рассмотрения данного вопроса на заседаниях комитетов, замечаний от предпринимательского сообщества не поступило». 

Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры

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