Наталья Комарова: Каждое наше решение должно проходить проверку оценкой людей

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Наталья Комарова: Каждое наше решение должно проходить проверку оценкой людей

На заседании правительства Югры под председательством губернатора региона Натальи Комаровой утвержден документ о размещении линейных объектов, затрагивающих территории традиционного природопользования.

«Каждое наше решение должно проходить проверку оценкой людей, особенно тогда, когда оно касается местных вопросов», - подчеркнула глава региона.

Правительством региона принято распоряжения об утверждении проектируемых границ земельных участков по 41 объекту топливно–энергетического комплекса в Ханты-Мансийском, Сургутском районах и в городе Пыть-Ях.

По словам директора департамента строительства автономного округа Руслана Цыганенко: «Все проекты проходят соответствующее заключение и подвергаются пристальному вниманию общественных организаций и родовых общин. Каждый проект планировки земельных участков согласовывается со смежниками – коренными малочисленными народами севера и субъектами традиционного природопользования».

Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры

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