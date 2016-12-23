В регионе организуют Фонд развития промышленности Югры

- Русский
На заседании правительства округа, прошедшего под председательством губернатора Натальи Комаровой, дана оценка реализации основных направлений инвестиционной политики на 2017 год.
«Эксперты ожидают, что этот год наш округ закончит с плюсом по привлеченным инвестициям. То есть и на будущие периоды нам предстоит работать с высокой базой, которую отличает качественный деловой климат»,- подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова.
Так, в 2017 году в регионе планируется внедрить 12 целевых моделей по приоритетным направлениям обеспечения благоприятного инвестиционного климата. Для их реализации будут приняты отдельные «дорожные карты», в том числе предусматривающие введение дифференцированного подхода к проведению контрольных мероприятий.
Кроме того, планируется завершить работу по организации предоставления услуг для бизнеса через сеть окружных МФЦ. Как отметила глава региона, запущенная электронная система позволяет предпринимателям удаленно оформлять все необходимые документы для взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.
«Реализация новых инвестиционных проектов должна стать еще проще. В 2017 году начнет работу Фонд развития промышленности Югры. Рассчитываю, что решение инвестиционной политики позволит нам продолжить движение вперед», -сказала глава региона.
Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры