В Югре мобилизованы все силы для работы в условиях низких температур

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Губернатор округа Наталья Комарова провела внеочередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве Югры. В режиме ВКС в нем приняли участие муниципалитеты. Собравшиеся обсудили работу всех служб в условиях низких температур.
«Мы проводим внеочередное заседание, чтобы проанализировать нашу деятельность, меры, которые принимают соответствующие должностные лица в условиях низких температур», - нацелила коллег глава региона.
По информации врио начальника главного управления МЧС России по Югре Сергея Антонова, личный состав МЧС (более 700 человек, 217 единиц техники) в эти дни находится в режиме повышенной готовности. Основное направления работы службы – федеральные, региональные, муниципальные дороги Югры. Развернуто 48 стационарных и 12 мобильных постов обогрева. Проводятся инструктажи для водителей. Ситуация, связанная с аномальными похолоданиями в регионе находится под контролем соответствующих служб.
Сергей Антонов сообщил, что на границе Югры и Ямала на трассе возник затор: порядка 60 автомобилей встали на дороге из-за низкого качества топлива. В Югре подобных ситуаций не зафиксировано: выезд автомобилей организовывается группами.
Главами муниципальных образований автономного округа изданы соответствующие распоряжения о введении режима повышенной готовности в период низких температур, организована работа оперативных штабов, усилены дежурные смены на объектах жилищно-коммунального комплекса, готовы пункты обогрева для использования при необходимости на межмуниципальных дорогах, автомобили повышенной проходимости, действуют номера «горячей линии».
Также ведется работа по подготовке к безопасному проведению праздничных мероприятий, запланированных до конца 2016 года и на период новогодних каникул.
«В связи с низкими температурами в Югре введен режим повышенной готовности. Муниципалитеты развернули оперативные штабы, на местах проводится вся необходимая работа. Главное, держать ситуацию на контроле, работать с населением. И еще важно не упустить моменты перехода с экстремально низких температур на потепление. Чтобы все службы сработали вовремя, техника была вовремя перестроена на нужный режим работы и оставалась в строю», - отметил Дмитрий Шаповал.
Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры