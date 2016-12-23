Назначен руководитель вновь образованного департамента

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Распоряжением губернатора Югры с 23 декабря 2016 года исполнение обязанностей директора департамента промышленности автономного округа возложены на Василия Дудниченко – первого заместителя директора окружного департамента экономического развития.
Накануне правительством Югры принято решение о реорганизации департаментов по недропользованию и природных ресурсов и несырьевого сектора экономики. Документом предусмотрено образование департамента промышленности.
В состав ведомства войдут управления промышленной политики, агропромышленного комплекса, туризма, правового и экономического регулирования.
Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Деппромышленности Югры) является исполнительным органом государственной власти автономного округа, осуществляющим функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, управлению государственным имуществом, оказанию государственных услуг в сфере развития промышленности, в том числе, агропромышленного комплекса, туризма и пищевой промышленности.
Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры