ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ «РЕЗИДЕНЦИЯ ЕЛКИ» ОТКРОЕТСЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

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С 24 декабря по 7 января КВЦ «Югра-Экспо» превратится в новогоднюю «Резиденцию Елки». Мероприятие пройдет в период новогодних праздников и станет частью масштабного городского проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица».
При подъезде к выставочному центру всех гостей будет встречать огромная, нарядная и сверкающая огнями Елка. А на площадке «Югра-Экспо» развернется новогодняя экспозиция сувениров, елочных украшений, игрушек для детей, угощений к праздничному столу, напитков, а также товаров для дома и предметов декора. Выставка позволит выбрать лучшее и приобрести заранее всё необходимое для новогоднего торжества.
«Югра-Экспо» создаст настоящий праздник для детей. Впервые в Ханты-Мансийске в канун Нового года «Резиденция Елки» открывает двери своего гостеприимного дома и проводит веселые праздники для ребятишек и их родителей. Придя в выставочный центр, юные посетители узнают «Почему здесь живет Елка»!
Маленьких гостей ожидают театральные выступления, игры и хороводы, творческие состязания и представления, расширенная концертная программа, работа праздничной фотозоны, автогородка, батутов и множество других интерактивных зон. Так, на территории комплекса развернется просторная площадка лазертаг, где любой желающий сможет принять участие в игре нового поколения по сценарию "Захват точки" в специально обустроенном, а главное теплом помещение.
В программе выставки запланирована зона творчества «Мастерская Деда Мороза», где все дни будут проводиться обучающие мастер-классы по росписи пряников, скрапбукингу, песочной анимации, лепке из инновационной массы, живописи и другим видам творчества. Чтобы ребята могли отдохнуть от занятий, на территории выставочного комплекса предусмотрена игровая зона и комфортный кинотеатр с мультфильмами.
24 декабря на уличной площадке состоится городской конкурс «Мой снеговик», участие в котором примут 15 команд. Победителей определят по 3 номинациям: «Семейка снеговиков», «Снеговик-герой» и «Динамичный снеговик». По итогам конкурса участников наградят дипломами и символическими призами.
Приглашаем всех югорчан стать частью всеобщего праздника! «Резиденция Елки» будет проходить с 11:00 до 20:00 по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 19, КВЦ «Югра-Экспо». За подробностями обращайтесь на сайт www.khantynewyear.ru или по телефону (3467) 363-010.