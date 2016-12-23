ЕЖЕГОДНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫ НАТАЛЬИ КОМАРОВОЙ К ЖИТЕЛЯМ АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ДЕПУТАТАМ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

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Уважаемые коллеги, дорогие земляки!
Завершается 2016 год. Он стал периодом настройки и адаптации нашей экономики; социальной, политической системы, гражданского общества к изменившимся условиям, в которых развивается страна. В соответствии с новыми задачами актуализируется региональная Стратегия-2030.
Югорчане выбрали новый состав депутатов всех уровней. В отношении выборов замечу. Обновились лица, идеи, набор задач. Эти внешние изменения отражают обновление, которое произошло в нас, то, кем нам предстоит стать.
Выбор югорчан – развитие Югры должно основываться на технологичных, бережливых, инновационных подходах. Нашу конкурентоспособность как региона необходимо оценивать по российской и глобальной шкале. Мы должны действовать как слаженная команда, главная цель которой – все ресурсы Югры работают на человека с максимально возможным коэффициентом полезного действия.
В нынешнем году валовый региональный продукт нашего округа по прогнозам превысит три триллиона рублей. Инвестиции могут преодолеть планку в 825 миллиардов рублей. Впервые за последние пять лет индекс промышленного производства не покажет существенного снижения, а окажется близким к «нулю». Кто-то скажет – протоптались на месте. Но, во-первых, давайте вспомним, что «стояние на реке Угре» когда-то изменило историю нашей страны и стало событием, которое определило все ее будущее.
Во-вторых, это около «нуля» достигается перенастройкой экономики, снижением её зависимости от сырья, импорта, технологий, к которым нам блокируют доступ. Со следующего года мы полностью освобождаем от уплаты налога на имущество и снижаем ставку по налогу на прибыль инвесторам, вкладывающим в проекты импортозамещения и объекты промышленной инфраструктуры. Гарантируем эту меру вплоть до 2025 года, создаем предсказуемые и предельно благоприятные условия для развития бизнеса. Добавлю. Успех каждого инвестиционного проекта – это победа Югры. Именно так должны мыслить руководители органов власти, каждый чиновник.
В 2016 году, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, мы провели перенастройку системы управления в сфере инвестиционной деятельности. Проектное управление в следующем году будет запущено на территории всей страны по 11 направлениям стратегического развития. Необходимо, чтобы наша проектная модель была синхронизирована с федеральной, и при этом использовала накопленный, показывающий максимальную отдачу потенциал.
Реестр приоритетных инвестиционных проектов Югры включает 166 проектов емкостью более 480 миллиардов рублей (без нефтегазовых проектов). Именно они должны ускоренно воплощаться в жизнь.
Считаю важным для инвесторов, предпринимателей сфокусироваться на развитии обрабатывающих производств. Последние пять лет инвестиции в обрабатывающий сектор растут в полтора раза быстрее, чем в добывающий. Сейчас проходит доработку государственная программа «Развитие промышленности Югры». На базе Фонда развития Югры в следующем году начнет работу Региональный Фонд развития промышленности. Одна из его задач – внедрение современных форм поддержки промышленных проектов, в том числе – через заключение инвестиционных контрактов. Эти механизмы должны пройти апробацию и заработать со следующего года.
Особого внимания органов местного самоуправления требует развитие малого бизнеса. Прежде всего, в части снижения финансовой и административной нагрузки на предпринимателей. Маркером этих процессов служит положение автономного округа в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Обращаюсь к главам муниципальных образований. В будущем году необходимо внедрить целевые модели обеспечения благоприятного инвестиционного климата, одобренные совместным решением президиума и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации. «Дорожные карты», включающие 196 контрольных показателей, должны быть полностью реализованы в течение 2017 года. Предпринимателей прошу активно, на каждом этапе участвовать в этой работе. Задача общая и работать надо вместе, на результат.
В 2017 году необходимо обеспечить запуск механизмов Национальной технологической инициативы, конкретных проектов по созданию современных высокотехнологичных производств и основы для формирования новой цифровой экономики. Основные ее векторы определены в Стратегии 20-30. Это беспилотный воздушный транспорт, энергетика, медицина и нейротехнологии. Наши вузы, научное сообщество приняли активное участие в выработке приоритетов Национальной технологической инициативы в Югре. Рассчитываю на вас и в её реализации. Для этого необходимо создать условия для развития инновационной, технологической образовательной деятельности. Площадкой для этого должен стать проектируемый инновационно-образовательный, технологический комплекс в Сургуте. Для формирования команды этого проекта с будущего года начнется внедрение Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.
Наша главная забота – благосостояние, благополучие югорчан, поэтому мы закладываем на будущий год рост среднемесячной заработной платы и среднедушевых денежных доходов населения, социальных выплат, доли и оборота малого бизнеса.
Основа этого роста, в том числе, в бюджетной устойчивости автономного округа. С каждым годом все больший вклад в этот процесс будут вносить решения, зафиксированные в принятой в этом году концепции «Бережливый регион».
Важно отслеживать темп заложенных в эту концепцию изменений. Предлагаю создать специальный сайт-экран, так называемый «Бережливометр». Сделать информацию наглядной – сколько человеко-часов сберегли за счет повышения производительности труда, сколько деревьев сохранили от вырубки из-за сокращения бумажного документооборота и так далее. Свои «бережливометры» должен публично вести каждый орган власти, включая муниципальный уровень.
В этом году Правительством Югры было предложено к лицензированию 80 участков недр с суммарными запасами в 300 миллионов тонн нефти.
Мир стоит на пороге нового нефтяного бума, и чтобы оказаться на волне, а не под ней, отрасль должна быть готова технологически. В условиях повышенной неопределенности внешних факторов, наличие собственной технологической базы – задача номер один для нефтяной отрасли.
Особый приоритет в этом вопросе – это развитие сети индустриальных парков, площадок для бизнеса. Определена специализация трех парков: в Сургуте по производству блочной продукции и электрощитового оборудования, в Сургутском районе – промышленное производство и логистика, в Нижневартовске – высокотехнологичные услуги в сфере нефтесервиса. Вокруг парков и отдельных предприятий начинают формироваться промышленные кластеры. Поручаю профильным ведомствам в будущем году провести их аттестацию с последующим включением в реестр промышленных кластеров России и получением соответствующей поддержки Минпромторга Российской Федерации.
Мы развиваем внешние и внутренние связи, наращиваем наши вложения в дорожную сферу. Дорожный фонд округа на будущую трехлетку спланирован с ежегодным знаком «плюс». В прошлом году я поручила проработать меры, которые позволят снизить долю ненормативных дорог в регионе до 10% за следующие 5-7 лет. По итогам этого года мы получили прирост соответствующих всем стандартам дорог на 1,4%. В ненормативном состоянии остаются 18,3%. Если мы продолжим в том же темпе, то уложимся в 6 лет, а если ускоримся, что крайне желательно, то еще быстрее.
Развиваются и электронные каналы связи. В этом году скоростной Интернет по технологии 4-джи пришел еще в 45 населенных пунктов Югры. Сегодня с нами на связи – муниципальные образования, в том числе районы, в которых произошел этот качественный переход. Обращаюсь к главам. Прошу активно включиться в работу по конвертации этих возможностей в качество и доступность электронных муниципальных услуг.
Жители Югры готовы и хотят взаимодействовать с технологически продвинутой, информационно открытой властью. Исполнительные органы власти округа уже разместили в сети 127 наборов открытых данных, наш регион занимает по этим показателям одно из первых мест в стране, все-таки ожидание людей выше.
У нас много талантливых студентов, молодых ученых, малых инновационных компаний, готовых работать в этом инновационном сегменте. Это показывает наш Международный Ай-Ти форум. Мы заинтересованы в вас, уважаемые земляки, готовы к качественно новому сотрудничеству. Предлагаю объявить конкурс на создание лучшего мобильного приложения к окружному порталу «Открытый регион» для обратной связи с югорчанами и учета их мнения при принятии управленческих решений. Такой инструмент будет полезен и власти, и обществу. Поручаю профильным департаментам разработать систему мер поддержки для наших программистов и сетевых предпринимателей и, как принято говорить в Ай-Ти среде, акселерации, чтобы закрепить это интеллектуальное ядро экономики будущего Югры.
На нашей карте остается все меньше балочных городков, скопления «времянок». Мы теперь воспринимаем наш округ – не как вахту, а как родной дом, в котором все чаще растят двоих, троих и больше детей. До 1 апреля будущего года в государственной программе обеспечения жильем должны быть установлены контрольные показатели для всех муниципальных образований, а также ответственность органов местного самоуправления за неисполнение мероприятий по решению жилищного вопроса многодетных семей. Срывов в этом процессе быть не должно.
Расселение аварийного жилья и балков, улучшение жилищных условий многодетных и других групп населения требует привлечения долгосрочных источников финансирования, в том числе коллективных инвестиций. Полагаю, что настало время для того, чтобы каждый муниципалитет разработал и внедрил механизмы по обеспечению граждан жильем с привлечением внебюджетных инвестиций. В 2017 году тем, кто внедрит лучшие модели в области градостроительной и жилищной политики, будут присуждены гранты по новому мероприятию нашей государственной программы «Современная модель развития жилищного строительства муниципального образования».
В этом году регион отстоял Экологическую вахту. Благодарю её участников.
Правопреемником Экологической вахты на 2017 год предлагаю объявить Марафон городского благоустройства. Работу необходимо выстроить вокруг качества городской среды. При этом не нужно городить Тадж-Махал или Сады Семирамиды, достаточно уважения к человеку, перемещающемуся самостоятельно или с помощью костылей, с детской коляской или на велосипеде. Улицы принадлежат нам, и они должны быть приветливы каждому.
Важно сконцентрироваться на деталях – понижении бордюров на перекрестках, установке скамеек, оборудовании дополнительных мест отдыха и освещении, в том числе декоративном. Необходимо избавляться от рекламного «мусора», стремиться к единому цветовому и архитектурному стилю, внятной градостроительной политике, которая бы определяла неповторимость, выразительность лица каждого поселения. Отдельное внимание необходимо уделить дворам и всему, что связано с массовым спортом.
Каждый шаг по благоустройству должен сверяться с ожиданиями людей. Об этом в послании говорил Владимир Путин. Именно это является условием получения средств из 20 миллиардов рублей, которые Правительством Российской Федерации планируется выделить в 2017 году на благоустройство городов страны. Президент также призвал поддержать граждан, которые готовы присоединиться к проектам благоустройства. У нас такие есть. Например, в Нижневартовске Дмитрий Лисовой с группой активных граждан выявил, отснял и нанес на городскую карту 289 пешеходных переходов без пониженных бордюров, неудобных для перехода инвалидов, мам с колясками, велосипедистов. Местная администрация откликнулась, уже переоборудованы около 90 переходов. Работу надо закончить, а Дмитрию и другим горожанам – ее принять.
Дмитрий, как мне доложили, сегодня с нами на видеосвязи, в Нижневартовске. Предлагаю вам поделиться своим опытом с общественниками других городов Югры. Если готовы, я вас в этом поддержу.
По аналогичной схеме прошу действовать всех. Марафон нужно начать с формирования совместно с гражданами плана работ. Выявить приоритеты, менять городскую среду, получая обратную связь от горожан. Округ поможет субсидиями муниципалитетам с лучшими решениями по городскому благоустройству с участием граждан.
Выделю задачи, которые стоят в 2017 году в образовании.
Первое. Необходимо разработать концепцию развития профессионального образования до 2020 года. Потребность в ней связана с запросом на определение основных векторов и механизмов развития профессионального образование в округе.
Вместе с принятием концепции изменится стратегия развития вузов. Перед университетами стоит задача развития инженерного образования в тесном взаимодействии с промышленными предприятиями, в том числе путем учреждения базовых кафедр. В Сургутском университете создана базовая кафедра по Ай-Ти-технологиям компанией «Сургутнефтегаз», достигнуты соглашения об открытии еще одной кафедры «Сургутнефтегаза» по энергетике, кафедр связи так называемой «большой тройки» - «Мегафон», «Билайн» и «МТС». Накануне в Нефтеюганске открыта базовая кафедра инженерных технологий в нефтегазовом комплексе Югорского университета при компании «Роснефть». Предлагаю другим компаниям включаться в эту совместную с вузами работу.
Второе. В 2017 году необходимо внедрить систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей не менее чем в половине муниципальных образованиях округа. Пока такой механизм апробирован в трех муниципалитетах.
Третье. Это реализация федерального приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий». Для этого в Югре будут открыты не менее 4 специализированных центров компетенций, имеющих аккредитацию союза «Волд Скиллс Россия». Из них два должны начать работать уже в будущем году.
Четвертое. Необходимо продолжить образовательные мероприятия, направленные на сохранение и развитие родных языков и культур. В 2017 году 100% учителей родного языка и литературы коренных народов Севера должны повысить свою квалификацию, а не менее тысячи детей – вовлечены в конкурсные мероприятия, направленные на изучение культурного наследия народов ханты и манси
К 2017 году мы подошли с заделом по развитию некоммерческого сектора. Создана база для того, чтобы предстоящий год стал годом его укрепления. Выделю несколько сфер, где участие НКО может радикально изменить сложившуюся ситуацию, создать новые точки роста.
Первое. Говоря об НКО и активистах, перечисляя сферы, в которых они могли бы участвовать, Владимир Путин особо выделил «создание гуманной системы обращения с бездомными животными». Такой запрос есть в нашем обществе.
Окружной закон о содержании и защите животных, принятый в 2000 году, морально устарел. Поручаю органам местного самоуправления, в ведении которых сосредоточены полномочия в этой сфере, вместе с зоозащитниками, гражданскими активистами, в течение первого квартала следующего года подготовить предложения по изменению всей системы правового регулирования в сфере обращения с бездомными животными.
Второе. Лучшая прививка от любых форм агрессии, бессердечия всегда была и останется – культура. В этом году в Югре появились новые культурные центры с большим гуманитарным потенциалом. Открылись первый региональный центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина в Ханты-Мансийске, новая детская школа искусств и дворец искусств «Нефтяник» в Сургуте, спортивно-культурный комплекс с одним из лучших океанариумов «Галактика» в Когалыме. Важно, чтобы эти «стены» использовались на двести процентов своих возможностей. Это реально тогда, когда мы открываем двери для общественников и волонтеров, некоммерческих поставщиков услуг, готовых предоставлять на этих площадках востребованные обществом, а зачастую и дефицитные услуги. Обращаю на это особое внимание глав муниципальных образований – исполнение показателей по передаче 15 процентов бюджета социальных услуг некоммерческому сектору – одна из стратегических задач, исполнение которых должно быть в зоне вашего личного внимания.
Особая культурная традиция Югры связана с наследием коренных народов. Это неисчерпаемый источник мудрости и вдохновения для каждого, кто живет, творит, работает в современной Югре, начальная точка самоидентификации нашего округа, зона повышенного внимания к вопросам сохранения и преумножения традиционной культуры, промыслов ханты, манси, ненцев.
Важная роль в этом отводится мастерам слова, хранителей культуры и языков Югры. Завершающийся год богат на юбилеи наших писателей, Это 100 лет со дня рождения Анны Коньковой, 80-летие Андрея Тарханова и Евдокии Нёмысовой, 60-летие Дмитрия Сергеева и Александра Игумнова, 55-летие Дмитрия Мизгулина, 50-летие Сергея Козлова и других. Именно вы, писатели, особенно чувствуете перемены, можете облечь в слово то новое, что еще не осознано большинством.
Нашему округу исполнилось 86 лет, но мы знаем - Югра – намного мудрее и старше. В этом году, например, поселок Кары’мкары Октябрьского района отметил свое 435-летие. История нашего округа насчитывает 86 лет, если ограничиться хронологическими рамками автономии, и ведет отсчет от 1193 года, если говорить о времени возникновения первых югорских княжеств.
В 2018 году, исполнится 825 лет со времени их возникновения. Дата, в отношении которой у наших историков, краеведов, работников культуры и искусства – большие и амбициозные планы. Поддержу их и объявлю о проекте «Многовековая Югра». Он предполагает подготовку и издание нового учебника истории Югры, организацию серии археологических, культурологических и антропологических исследований на территории нашего округа: от поиска Ля’пинского городка до экспедиции в район древней Ко’ды. Соответствующий план реализации проекта должен быть сформирован до конца января.
В завершение – еще об одном приоритете, по сути первооснове нашего развития. Как говорят в народе: «Здоров будешь – все добудешь». Югорская медицина – одна из лучших в стране, по отдельным показателям её возможности сопоставимы с развитыми системами здравоохранения мира.
Спасать жизни, в том числе детские, специалисты умеют. Благодарю всех наших врачей, медработников за медицинское чудо для пострадавших в трагическом ДТП 4 декабря. И федеральные коллеги, и югорчане отмечают – вы сработали на уровне высоких мировых стандартов.
Если анализировать цифры, в том числе сокращения смертности по основным заболеваниям, то уровень нашего здравоохранения можно признать достойным. Но мы не в палате мер и весов, а человек – не счётная машина, чтобы лечить его цифрами. Мы люди. Каждая оплошность, каждое несовершенство медицины вызывает в нас боль, ощущение несправедливости.
Люди сталкиваются с нехваткой нужных талонов и невозможностью быстро пройти обследование, знают о врачебных ошибках, натыкаются на объявление о сборе средств для лечения ребенка, которому бесплатная медицина не смогла помочь. Пока эти проблемы не искоренены, даже лучшая медицина обязана меняться. Поддерживая и разделяя мнение граждан, будущий, 2017 год, предлагаю объявить Годом здоровья.
Поручаю до конца января детально проработать план мероприятий Года здоровья. Создать условия для участия в этой работе профессионального сообщества, пациентов. Не упускать проблемных зон, также, как и направлений, в которых за счет накопленного потенциала, мы можем сделать рывок вперед. Главный акцент - на профилактике, раннем выявлении заболеваний, особенно новообразований, гепатитов, болезней систем кровообращения. Назову несколько направлений, которые не должны остаться за бортом этого плана.
Первое. Важно привить людям понимание важности заботы о собственном здоровье. Депздрав:
а) должен запустить тематический портал «Мое здоровье», на котором каждый югорчанин сможет пройти тест, узнать, в какие группы риска он входит. Там же должен быть организован доступ в «Личный кабинет» пациента, обеспечена возможность записаться на прием к врачу;
б) совместно с Ассоциацией социального развития запустить пилотный проект по развитию телемедицинских услуг «Монитор здоровья». Он предусматривает массовую диспансеризацию населения, удаленную диагностику здоровья граждан, в первую очередь в таких сферах, как болезни сердца и диабет, гипертония и сложная беременность, поддержка безопасности пожилых людей, создание дистанционных систем взаимодействия пациента с врачом, обеспечивающих новое качество оказания медицинской помощи.
Второе. Необходимо привлекать работодателей к разработке и внедрению программ профилактики и раннего выявления профессиональных заболеваний. Активнее внедрять сертификаты на скрининг через трудовые коллективы, заниматься профилактикой профессиональных патологий. Предлагаю организациям найти ресурсы для участия в таких программах.
Третье. Мы должны концентрировать больше ресурсов и усилий на противодействии распространению инфекционных, социально-опасных заболеваний. Со следующего года особая поддержка будет обеспечена некоммерческим организациям, работающим в этой сфере. У нас много общественников, которые давно «варятся» в этой теме, есть молодое, но деятельное волонтерское движение медиков «Будь здоров!». Требуется ваше участие в реализации профилактических программ.
Четвертое. Остановлюсь на еще одном значимом, предельно важном направлении. В год в Югре рождаются более 27 тысяч малышей, при этом за 9 месяцев, например, текущего года было зарегистрировано свыше 7 тысяч абортов. Это на 15% меньше, чем в прошлом. В этом году от прерывания беременности отказались 433 матери, спасено 433 жизни.
Необходимо сражаться за женщин, за еще не родившихся детей. В этом зале находятся представители традиционных религиозных конфессий. Знаю, что вы много делаете для того, чтобы сохранить каждую жизнь. Считаю, что это направление работы требует объединения усилий власти и гражданского общества. Оно должно стать предметом для новых совместных проектов.
И последнее. Неотъемлемым элементом всей этой работы должна стать активность медицинского сообщества. Важно создать условия для его прямого, заинтересованного участия в улучшении отрасли.
В свою очередь, округ продолжит обучение врачей в передовых российских и зарубежных клиниках.
Одновременно, мы должны слышать и голоса пациентов. Совершенствовать отрасль, опираясь на мнение и оценки людей. Со следующего года в Югре необходимо запустить региональный рейтинг врачей и учреждений здравоохранения. Лучшие специалисты, лучшие практики, лучшее оборудование – все должно быть на страже здоровья югорчан.
Дорогие земляки!
В завершение обращу внимание на мысль нашей юбилярши, почётного гражданина автономного округа Марии Кузьминичны Волдиной:
Как ты ни старайся – не видно не зги,
Но вышел вперёд человек,
Сказал он, что люди сильнее пурги
И поднял морозы на смех.
И на мысль участницы народной акции «86 региону 86 добрых дел» третьеклассницы Насти из Югорска. Она пишет: «Мне кажется, что я пока совершила не очень много добрых дел, но я очень хочу стать добрым человеком!».
Именно такой настрой югорчан нужен для решения задач, чтобы развивать Югру к лучшему.