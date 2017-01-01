Назначен директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры

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Распоряжением губернатора Югры с 23 декабря 2016 года исполнение обязанностей директора департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа возложено на Сергея Филатова – директора окружного департамента по недропользованию.
Отметим, накануне Правительством Югры принято решение о реорганизации департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики путем его присоединения к департаменту по недропользованию округа.
В состав ведомства войдут управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, развития нефтегазового комплекса, общераспространенных и твердых полезных ископаемых, регулирования водопользования, по использованию объектов животного мира, традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера.
Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры