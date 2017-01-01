Назначен директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры

  • Русский
Назначен директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры

Распоряжением губернатора Югры с 23 декабря 2016 года исполнение обязанностей директора департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа возложено на Сергея Филатова – директора окружного департамента по недропользованию.

Отметим, накануне Правительством Югры принято решение о реорганизации департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики путем его присоединения к департаменту по недропользованию округа.

В состав ведомства войдут управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, развития нефтегазового комплекса, общераспространенных и твердых полезных ископаемых, регулирования водопользования, по использованию объектов животного мира, традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера.

Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры

Хӑнты ясӑң

Гл. редактор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних сязей ХМАО - Югры