НАТАЛЬЯ КОМАРОВА ПОДПИСАЛА РАСПОРЯЖЕНИЕ О СТРУКТУРНЫХ И КАДРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЮГРЫ

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Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о назначении Всеволода Кольцова заместителем главы региона, курирующим вопросы социального развития.
В ведении Всеволода Кольцова будут департаменты здравоохранения, физической культуры и спорта, социального развития, образования и молодёжной политики, культуры, а также служба по делам архивов.
Отметим, Всеволод Станиславович Кольцов с отличием окончил Ивано-Франковскую государственную медицинскую академию, является кандидатом медицинских наук. Трудовой путь врача он начал в участковой больнице, затем продолжил профессиональную деятельность в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска. Работал челюстно-лицевым хирургом, заведующим отделением. Более десяти лет работал в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, пройдя путь от начальника отдела до руководителя ведомства. До назначения заместителем губернатора возглавлял Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска.
Также изменения внесены в структуру Правительства Югры. Заместитель губернатора, курирующий вопросы внутренней политики, переведен в статус первого заместителя главы региона. Таким образом, теперь в структуре окружного правительства будут два первых заместителя – Геннадий Бухтин и Алексей Шипилов.
Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры