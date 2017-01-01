ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ ОКРУЖНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА НАЗНАЧЕНА ЕЛЕНА КУТЕФА

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Правительство Югры утвердило распоряжение о прекращении полномочий Всеволода Кольцова в должности главного врача Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска. На эту должность по решению правительства назначена Елена Кутефа.
Отметим, Елена Ивановна Кутефа окончила Омскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». В медицинских организациях автономного округа она работает более 27 лет, пройдя путь от санитарки до главного врача. Елена Кутефа возглавляла казенное учреждение автономного округа «Станция переливания крови», работала заведующей отделением Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.
До назначения на должность главного врача Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Елена Ивановна возглавляла казенное учреждение Ханты-мансийского автономного округа - Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД».
Кроме того, Правительством Югры принято решение о временном возложении обязанностей главного врача Центра профилактики и борьбы со СПИД на Андрея Петровца, возглавлявшего амбулаторно-поликлиническое отделение данного учреждения.
Отметим, назначения произведены без процедуры общественного отбора. Такой порядок предусмотрен Постановлением Правительства «О назначении и прекращении полномочий руководителей государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в случае возникновения внезапных и непредвиденных обстоятельств, требующих принятия неотложных решений и мер по спасению жизни и здоровья граждан.
«Елена Ивановна Кутефа – опытный, грамотный управленец. Начинала работать в Ханты-Мансийске врачом-гинекологом, 7 лет возглавляла станцию переливания крови. Назначение произошло без процедуры общественного обсуждения, к которой все привыкли. В той ситуации, когда решение нужно принимать быстро и от этого слишком многое зависит, такая возможность есть. С завтрашнего дня обязанности главного врача Центра профилактики и борьбы со СПИД будет исполнять Андрей Ильич Петровец. В учреждении он работает более 15 лет. Врач высшей категории. Эти специалисты находятся в резерве управленческих кадров Югры», - прокомментировал решение директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.
«Елена Ивановна Кутефа – опытный, грамотный управленец. Начинала работать в Ханты-Мансийске врачом-гинекологом, 7 лет возглавляла станцию переливания крови. Назначение произошло без процедуры общественного обсуждения, к которому все привыкли. В той ситуации, когда решения нужно принимать быстро и от этого слишком многое зависит, такая возможность есть. С завтрашнего дня обязанности главного врача Центра профилактики и борьбы со СПИД будет исполнять Андрей Ильич Петровец. В учреждении он работает более 15 лет. Врач высшей категории. Эти специалисты находятся в резерве управленческих кадров Югры», - прокомментировал решение директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.
Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры