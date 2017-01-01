Общественная палата Югры в 2017 году сосредоточит внимание на проблемах здоровья, экологии и безопасности детей

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Состоялось первое заседание совета Общественной палаты Югры V состава. Члены совета обсудили план основных мероприятий Общественной палаты на 2017 год. Как отметила председатель палаты Ирина Максимова, повестка сформирована с учетом федеральных и региональных приоритетов. Это прежде всего темы экологии и здоровья, передача полномочий по выполнению социальных услуг некоммерческому сектору, сопровождение инвалидов старше 18 лет. «Важны не столько принимаемые решения и деятельность в этих сферах, сколько результат, - обратила она внимание. – Можно изображать бурную деятельность, но при этом люди не увидят реальных итогов. Мы анализируем обстановку на местах, проводим выездные заседания, чтобы увидеть недостатки или хороший опыт и растиражировать лучшие практики на другие муниципалитеты».
Директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова предложила учесть в работе Общественной палаты предложение главы региона Натальи Комаровой, которое прозвучало в ее ежегодном обращении к жителям автономного округа, депутатам и представителям общественности. Речь идет о марафоне городского благоустройства. «Улицы принадлежат нам, и они должны быть приветливы каждому, - сказала губернатор в обращении. - Каждый шаг по благоустройству должен сверяться с ожиданиями людей. Президент также призвал поддержать граждан, которые готовы присоединиться к проектам благоустройства. У нас такие есть. Марафон нужно начать с формирования совместно с гражданами плана работ. Выявить приоритеты, менять городскую среду, получая обратную связь от горожан. Округ поможет субсидиями муниципалитетам с лучшими решениями по городскому благоустройству с участием граждан». Как подчеркнула Елена Шумакова, Общественная палата может взять на себя функцию по координации работы гражданских активистов, волонтеров, общественных советов, работающих в муниципальных образованиях, с тем, чтобы лучшие технологии и практики вовлечения общественности и граждан в совместную с органами местного самоуправления работу по благоустройству тиражировались и применялись повсеместно. Совет общественной палаты поддержал данное предложение и запланировал специальное выездное расширенное заседание, посвященное обобщению лучших практик и выстраиванию работы по вовлечению граждан в отбор приоритетов по благоустройству территорий.
Председатель комиссии Общественной палаты по поддержке гражданских инициатив и взаимодействию со СМИ Сергей Благородов предложил рассмотреть тему развития волонтерства как части корпоративной культуры. Также он сообщил, что региональный благотворительный фонд местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ», руководителем которого он является, выступил с инициативой сбора подарков сирийским детям. Поскольку многие объекты образования в Сирии оказались разрушенными, не все семьи имеют возможность продолжить образование своих детей, испытывают недостаток школьных принадлежностей. Сергей Благородов обратился к коллегам с просьбой поддержать эту инициативу.
Помимо этого, на заседании была сформирована рабочая группа по вопросам правоприменения нормативно-правовых актов в сфере деятельности Общественной палаты и реализации механизмов общественного контроля в Югре.
В заключение Ирина Максимова вручила удостоверения экспертам Общественной палаты и награды за организацию гуманитарной помощи жителям Луганской области. Медали получили директор Няганского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Северяночка» Вера Серебрякова, специалист гражданской обороны «Северяночки», руководитель местного отделения общественной организации «Союз добровольцев России» Юлия Трушкова, член общественной организации «Союз добровольцев России» Сергей Минин.
Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры