В столице Югры пройдет конференция по дополнительному образованию детей

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27 декабря, в Ханты-Мансийске на базе АУПО ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» стартует конференция «Первые результаты и перспективы внедрения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Участие в конференции примут руководители и специалисты органов управления образованием, руководители и сотрудники организаций сферы образования, молодежной политики, культуры и спорта, представители негосударственных (частных) образовательных организаций, индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные общеразвивающие программы, представители общественных организаций.
Ключевыми темами конференции станут результаты апробации и перспективы внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в автономном округе, правила персонифицированного финансирования, порядок лицензирования деятельности по программам дополнительного образования, требования к разработке и реализации программ дополнительного образования.
Адрес проведения мероприятия: Ханты-Мансийск, АУПО ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», Гагарина, 3. Регистрация участников конференции начнется в 9:30 и продлится до 10:00.
Координаторы конференции от автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный молодежный центр»: Тарханова Лариса Арнольдовна, начальник отдела дополнительного образования, тел. 89224413544; Гераськина Наталья Александровна, специалист отдела по реализации дополнительного образования, телефон: 89324345095.
Организаторами конференции выступают Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при участии автономного учреждения» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный молодежный центр», автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж».
Пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр»