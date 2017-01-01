В окружной столице чествовали выдающихся югорчан

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В правительстве Югры состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации, наград и почетных званий автономного округа. Мероприятие приурочено к 86 годовщине со дня образования Югры.
«Очередной, 86-ой год жизни нашего округа состоит из множества дел миллиона шестисот тысяч югорчан. Каждый из вас совершил что-то особенное, важное для Югры. В этом зале – люди, чей труд и поступки заслужили особой оценки общества», - обратилась к югорчанам губернатор Югры Наталья Комарова.
Награды и почетные грамоты из рук главы региона получили более 20 югорчан.
Предваряя вручение, глава региона отметила, что в отношении каждого из награждаемых можно сказать много хорошего: «Из этого хорошего складывается наша Югра. Все мы равняемся на вас, гордимся вами».
Так, за смелые и решительные действия, проявленные в экстремальных условиях, Благодарностью Президента Российской Федерации награжден житель Ханты-Мансийска Михаил Привалов. Югорчанин работает спасателем мобильного поисково-спасательного отряда «Центроспас-Югория». Михаил, став случайным свидетелем дорожно-транспортного происшествия, рискуя собой, спас жизни четырех человек. Несмотря на то, что поврежденный автомобиль мог загореться, взорваться в любой момент.
Также глава региона вручила премию губернатора автономного округа мастеру народных художественных промыслов Сергею Лукьянчикову из Нягани. Мастер почти 30 лет работает художником-оформителем, виртуозно владеет различными стилями графики и живописи. Сергей рисует, воплощает свою живопись в жизнь, изготавливает обласа и традиционные весла. В этом году он стал победителем отборочного этапа конкурса «Славим человека труда!» в номинации «Лучший мастер по художественной обработке дерева».
«Я премного благодарен такой неожиданности. Столь высоко оценили мой труд, мое творчество. Если его заметили, значит это кому-то надо. Я стараюсь возродить прошлое, без нашего прошлого не будет будущего. Я стараюсь научить молодое поколение всему, что я знаю», - поделился лауреат премии.
Медаль автономного округа «Материнская слава» вручена жительнице окружной столицы Оксане Михайловской. Оксана воспитывает пятерых детей. Её младшему сыну – четыре года. На протяжении многих лет Оксана активно участвует в общественной жизни родительского сообщества.
По словам многодетной матери, важной составляющей семьи является понимание и поддержка: «Мы с мужем поддерживаем друг друга во всем. От этого и дети у нас очень дружные».
В ходе торжественной церемонии награждения также чествовали победителей всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Ими стали Руслан и Галина Переясловы из Ханты-Мансийска.
«Семья растит шестерых детей, двое из которых – приемные. Это по документам, а в жизни – никаких оговорок и различий. Каждый ребенок окружён заботой и вниманием. Переясловы – дружная, активная, спортивная, творческая семья, такая, которой стремятся стать молодые семьи Югры», - сказала Наталья Комарова.
«Мы все ждали, когда нас поздравят и наконец-то мы получили свою долгожданную награду. У нас дружная, веселая семья. Этот год для нас очень положительный. Мы стали победителями городского и окружного конкурсов «Семья года». И вот получили награду всероссийского конкурса», - рассказала Галина Переясловой.
В завершение глава региона еще раз отметила заслуги всех жителей автономного округа: «Спасибо за ваш труд, успех, доброе сердце и талант. Желаю вам всяческих успехов».
Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры