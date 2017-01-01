В КИНОТЕАТРАХ ЮГРЫ ПЕРЕД СЕАНСАМИ БУДУТ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ВИДЕОРОЛИКИ

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В КИНОТЕАТРАХ ЮГРЫ ПЕРЕД СЕАНСАМИ БУДУТ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ВИДЕОРОЛИКИ

В ходе рабочего совещания с руководителями органов управления культурой муниципалитетов Югры, руководителями подведомственных Депкультуры округа учреждений, рассмотрен вопрос об активизации размещения антитеррористических материалов в ходе предсеансовых просмотров, а также в эфире региональных и муниципальных средств массовой информации.

Как рассказал руководитель Аппарата Антитеррористической комиссии Югры Евгений Лейком, ситуация с вербовкой в ряды террористических международных формирований, как в автономном округе, так и в других субъектах Российской Федерации, остается актуальной. Суть работы вербовочной машины позволяют понять данные Антитеррористического центра СНГ: средняя продолжительность жизни боевика ИГИЛ составляет 2 месяца, поэтому вербовщики ведут свою работу постоянно. Вербовочная активность направлена на молодежь.  Средний возраст террориста сейчас составляет 27 лет, террориста-смертника – 24 года.

Основным каналом вербовки является интернет. Объём интернет-вещания ИГИЛ на русском языке – 24 часа в сутки.

С целью разъяснения сущности терроризма, его крайней общественной опасности, создания механизмов защиты информационного пространства Президентом Российской Федерации утвержден Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы. В этом году, с учетом сложившейся международной обстановки, в него внесены изменения.

Перед исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации поставлена задача обеспечить размещение видеороликов антитеррористического содержания в региональных информационных ресурсах, а также задействовать для этих целей систему кинопроката.

По информации департамента общественных и внешних связей Югры, в целях оказания профилактического воздействия на потенциально уязвимые категории населения, наиболее подверженные влиянию террористической и экстремистской идеологии, организована демонстрация в эфире региональных и муниципальных телевизионных каналов документальных фильмов и видеороликов.

Как показал мониторинг, их на своих медиа-ресурсах использовали и используют не только муниципальные и региональные, но и федеральные СМИ-партнеры департамента общественных и внешних связей. При этом отмечая хорошее качество материалов. Не только техническое, но и содержательное.  

«Начинаются новогодние и рождественские праздники, во время которых молодёжь автономного округа будет активно посещать кинотеатры и информационные ресурсы. Поэтому, как руководитель Аппарата Антитеррористической комиссии обращаюсь к вам с просьбой организовать показ антитеррористических видеороликов перед сеансами показа кинофильмов, а также на региональных и муниципальных каналах телевидения и в сети Интернет для предупреждения тех, против кого направлена идеологическая атака», - обратился к участникам совещания Евгений Лейком.

Пресс-центр Правительства Югры

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