Руслан Проводников посетил Открытый окружной традиционный новогодний турнир по боксу «Снежинка»

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Соревнования прошли в посёлке Приобье Октябрьского района.
Депутат Думы Югры, член Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Руслан Проводников на встрече с участниками турнира рассказал, что четыре раза становился победителем данных состязаний. Помимо него в данном турнире участвовал чемпион мира по боксу среди профессионалов Евгений Градович и известные спортсмены Евгений Путилов, Алексей Тараторкин, Максим Коптяков.
Стоит отметить, что парламентарий посетил мероприятие со своим сыном Иваном, который также занимается боксом в посёлке Берёзово.
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