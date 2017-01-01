Руслан Проводников посетил Открытый окружной традиционный новогодний турнир по боксу «Снежинка»

  • Русский
Руслан Проводников посетил Открытый окружной традиционный новогодний турнир по боксу «Снежинка»

Соревнования прошли в посёлке Приобье Октябрьского района.
Депутат Думы Югры, член Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Руслан Проводников на встрече с участниками турнира рассказал, что четыре раза становился победителем данных состязаний. Помимо него в данном турнире участвовал чемпион мира по боксу среди профессионалов Евгений Градович и известные спортсмены Евгений Путилов, Алексей Тараторкин, Максим Коптяков.
Стоит отметить, что парламентарий посетил мероприятие со своим сыном Иваном, который также занимается боксом в посёлке Берёзово.

Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
 

Хӑнты ясӑң

Гл. редактор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних сязей ХМАО - Югры