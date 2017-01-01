Работники сферы культуры Югры подвели итоги работы за год

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Рабочее совещание с руководителями органов управления культурой муниципалитетов Югры, руководителями подведомственных Депкультуры округа учреждений состоялось в режиме видеоконференцсвязи.
Предваряя обсуждение отчета о достигнутых в 2016 году результатах, директор департамента культуры Югры Надежда, отметила: «26 декабря в России объявлен общенациональный день траура по погибшим в результате авиакатастрофы самолета ТУ-154. В этом самолете были наши с вами коллеги и друзья, с которыми мы были знакомы и работали. Это главный военный дирижёр России, генерал-лейтенант, директор и художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова Валерий Михайлович Халилов. Наш коллега – директор департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации, в прошлом директор комитета по культуре Санкт-Петербурга Антон Николаевич Губанков, с которым мы много лет тесно сотрудничали. Это наши коллеги музыканты – коллектив ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Почтим их память минутой молчания».
Говоря об итогах работы за год, Надежда Казначеева обозначила приоритетные направления культурной политики, отвечающих стратегическим целям развития отрасли. Это автоматизация и модернизация общедоступных библиотек, музеев, государственная охрана объектов культурного наследия, реконструкция и строительство новых учреждений культуры, проведение капитального ремонта зданий государственных учреждений культуры и искусства, развитие профессионального искусства, народных художественных промыслов и ремесел, стимулирование культурного разнообразия в Югре.
«В своем обращении к жителям автономного округа губернатор Югры Наталья Владимировна Комарова отметила: «Лучшая прививка от любых форм агрессии, бессердечия была и останется – культура». Сегодня на первый план выходят процессы просвещения граждан, особенно детей и молодежи, качественной культурной среды, доступных услуг, равных условий для творческой деятельности, сохранение культурного и исторического наследия», - сказала Надежда Казначеева.
Основной задачей, по словам руководителя ведомства, является актуализация государственной программы в сфере культуры и туризма, муниципальных программ в соответствии со Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, с целью усовершенствования культурной политики в регионе.
«В 2016 году продолжилась работа по оптимизации сети учреждений культуры. Хочу обратить внимание, что ликвидации рабочих мест не произошло. Кроме того, сохранен уровень оплаты труда работников учреждений культуры в номинальном выражении. Это позволило при высоком росте в предыдущие годы сохранить в текущем году достигнутые показатели. Это доказывает эффективное выполнение указов Президента. В целом работу департамента культуры Югры можно признать удовлетворительной и плодотворной. В 2016 году достаточное количество работников культуры были награждены наградами округа, Российской Федерации, получили звания почетного деятеля культуры», - прокомментировала работу ведомства председатель профсоюзной организации работников культуры округа, член общественного совета при департаменте Лариса Ермакова.
«Хочу поблагодарить департамент культуры и всех, кто присутствует в муниципалитетах, за публичное обсуждение итогов работы. Культура – фундамент развития общества, и, говоря о государственной культурной политике, мы должны говорить о межведомственном характере всего, что проходит и проводится в этой области. И пока мы не будем консолидировать все свои усилия на межведомственном уровне, рано говорить о национальном характере культурной политики», - высказала мнение председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова.
«Мы несем персональную ответственность за жизнь и здоровье жителей нашего округа. Каждый приходящий к нам в учреждение культуры приходит за хорошим настроением. У нас с вами уникальная работа – работать с душой человека, с его настроением. Бдительность должна быть ежечасная. Каждое рабочее утро начинайте, пожалуйста, с комплексной безопасности», - призвала коллег директор департамента культуры Югры Надежда Казначеева.
Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры