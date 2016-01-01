Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских поздравил телерадиокомпанию «Югра» с 18-летием

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Окружная телерадиокомпания «Югра» отмечает 18-летие со дня образования. Сегодня состоялось торжественное мероприятие, где журналистов поздравили главный федеральный инспектор по Югре аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Дмитрий Кузьменко, председатель Думы Югры Борис Хохряков, директор окружного департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова.
Поздравительную телеграмму от полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе Игоря Холманских зачитал Дмитрий Кузьменко: «Поздравляю коллектив окружной телерадиокомпании «Югра» с 18-летием со дня образования! ТРК «Югра» вносит большой вклад в формирование единого информационного пространства Уральского Федерального округа, являясь крупнейшим медиа-холдингом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и решая задачи конструктивного взаимодействия институтов власти и средства массовой информации. Телерадиокомпания занимает свое особое место, и имеет заслуженно высокий рейтинг, поскольку основой деятельности ТРК «Югра» являются такие качества, как ответственность и профессионализм. Благодаря профессиональной работе тележурналистов, операторов, ведущих программ, всех, кто обеспечивает выход в эфир передач «Югры», зрители имеют возможность получать своевременную, объективную, интересную информацию. Желаю Вам, всем сотрудникам компании успешной и плодотворной работы, реализации всех проектов и планов!»
Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры