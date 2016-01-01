В Югре увеличивается количество летних детских оздоровительных лагерей

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В Югре увеличивается количество летних детских оздоровительных лагерей

В правительстве округа под председательством заместителя губернатора Всеволода Кольцова состоялось итоговое заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Югры.

Открывая заседание, Всеволод Кольцов подчеркнул: «Несмотря на то многое, что делается в рамках организации безопасного качественного отдыха наших детей, мы по-прежнему рассматриваем эту тему как требующую внимания. Причем, как на уровне округа, муниципалитетов, так и на уровне организаторов и предприятий, предоставляющих данные услуги».

Было отмечено, что число детей школьного возраста, охваченных всеми видами детской оздоровительной кампании, в Югре ежегодно увеличивается. Лучшие результаты в организации летнего детского отдыха показали Лангепас, Покачи, Югорск, Кондинский, Белоярский районы. Значительно увеличилось количество летних лагерей - палаточных, лагерей на базе санаториев и дневного пребывания. Всего в автономном округе в этом сезоне работали 595 различных оздоровительных организаций. По итогам проверок несанкционированных лагерей не установлено.

«Это очень важно, так как вопросы безопасности детей, тем более когда они не находятся рядом с родителями, играют первостепенную роль», - подчеркнула заместитель директора департамента социального развития Югры Елена Немчинова.

Также достигнуты хорошие показатели в организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это дети-сироты, дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья.

В 2016 году был организован конкурс «Лучший оздоровительный лагерь Югры», в котором приняли участие 29 летних лагерей из 17 муниципалитетов. Лучшими стали детские лагеря Лангепаса, Нижневартовска, Урая, Сургута, Белоярского, Березовского и Кондинского районов.

Участники расширенного заседания подчеркнули, что формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей в автономном округе совершенствуются и развиваются. Делились опытом организации отдыха и оздоровления детей в этнической среде. Рассказывали об организации муниципальными и негосударственными организациями палаточных лагерей, сплавов и походов с участием детей, а также о работе лагерей труда и отдыха.

Заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам Наталья Сокол рассказала о деятельности загородного детского оздоровительного лагеря «Северянка», ставшего победителем окружного этапа конкурса «Лучший оздоровительный лагерь Югры».

«В течение семи лет «Северянка» в числе призеров. Это результат многолетней работы хорошего сплоченного коллектива. Лагерь с 20-летней историей имеет хорошую репутацию и пользуется заслуженной любовью не только в Белоярском, но и в Октябрьском и Березовском районах. «Северянка» интересна своими программами. Например, у нас появился санаторно-оздоровительный корпус, который внесен в реестр Российской Федерации как санаторно-оздоровительное учреждение. Дети с удовольствием не только отдыхают, но и посещают соляную пещеру, получают другие медицинские услуги», - рассказала Наталья Сокол.

Межведомственная комиссия определила задачи на 2017 год. В их числе разработка дополнительных документов, среди которых акт межведомственной приемки лагерей. В дальнейшем в этом процессе примут участие представители администраций муниципалитетов, надзорных органов, общественности, СМИ, родители.

«Безопасность должна стать той точкой отсчета, которая объединит все структуры и ведомства в вопросах организации отдыха детей», - подчеркнула Елена Немчинова.

Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры

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