Борис Хохряков подвёл итоги работы Думы Югры за 2016 год

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Борис Хохряков подвёл итоги работы Думы Югры за 2016 год

27 декабря в РИЦ «Югра» Председатель Думы Югры Борис Хохряков провёл итоговую пресс-конференцию для представителей окружных средств массовой информации. 
Подводя итоги уходящего года, спикер сообщил, что за 2016 год прошло 11 заседаний, принято 116 законов и 359 постановлений Думы округа. Охарактеризовал состав Думы, основные законы. При этом заметив, что основная часть касалась социально-экономического развития округа и улучшения качества жизни югорчан. 
Журналисты интересовались недавно подписанным Общественным антикоррупционным договором, законодательными инициативами жителей округа, работой Молодёжной палаты, инициативами, с которыми Дума выходила на федеральный уровень, льготами и законами для коренных малочисленных жителей Севера, развитием волонтёрства в регионе.

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