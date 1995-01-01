Борис Хохряков: «Интересы коренных народов Севера нашли отражение в целом ряде законов Югры»

- Русский
С минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе 25 декабря вблизи города Сочи началась 26 декабря в Думе Югры научно-практическая конференция по актуальным проблемам совершенствования законодательства округа в сфере защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.
Мероприятие было посвящено 20-летию Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Югры.
Открыл конференцию Председатель Думы округа Борис Хохряков. Он отметил, что вопросы коренных малочисленных народов являются важным элементом государственной политики. «Ханты-Мансийский автономный округ – один из субъектов Федерации, который, не ожидая директив сверху, приступил к созданию правовых основ народов ханты и манси, – подчеркнул спикер. – Первые кирпичики в этом здании закладывает Устав автономного округа, вступивший в силу 4 мая 1995 года. Признание специального статуса коренных малочисленных народов Севера выражено в записи о том, что автономный округ является исконным местом проживания ханты и манси и носит соответствующее этим народам наименование».
В 1996 году по инициативе первого Председателя окружной Думы Сергея Собянина при Думе Югры была создана и до сих пор успешно работает Ассамблея представителей коренных малочисленных народов Севера. Её председатель по положению является заместителем Председателя Думы округа. Все эти принятые решения говорят о том, что в Югре самым внимательным и серьезным образом подходят к решению вопросов коренных малочисленных народов Севера.
«Иногда бывает сложно оценить то, что выражено годами, но в этом случае мы совершенно отчётливо можем сказать: за 20 лет работы Ассамблеи этот институт представителей коренных малочисленных народов Севера в нашем парламенте стал уникальным в Российской Федерации, который не раз отмечался на самых высоких уровнях в Государственной Думе и Совете Федерации, в ООН, в отчётах Совета Европы», – сказал Борис Хохряков.
Количественный состав Ассамблеи периодически менялся, на сегодняшний день в её составе четыре депутата, но цели и задачи остаются прежние: защита прав и интересов коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Югре.
«В развитии регионального законодательства по защите прав коренных малочисленных народов автономный округ традиционно занимает лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации, на территории которых проживают коренные этносы. Интересы коренных народов Севера нашли отражение в целом ряде законов Югры, – сказал спикер Думы округа. – Это касается вопросов недропользования, жилищных правоотношений, охоты и рыболовства, установления налоговых льгот, присвоения наград и почётных званий, народно-художественных промыслов, образования, культуры, молодёжной политики».
Стоит отметить, что Думой Югры принято несколько десятков региональных законов, в которых учитываются правовые особенности жизни народов ханты и манси, в том числе, 11 специальных законов: об общинах; о традиционных видах деятельности; о языках; о фольклоре; о развитии северного оленеводства; о поддержке средств массовой информации, издаваемых на языках коренных малочисленных народов; о святилищах; о территориях традиционного природопользования; о факториях и другие.
Среди других субъектов Российской Федерации, на территории которых проживают коренные этносы, Ханты-Мансийский автономный округ традиционно является одним из лидеров в развитии регионального законодательства по защите прав коренных малочисленных народов. В этом заслуга, в первую очередь, Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Югры.
Ассамблея и сегодня продолжает эффективно работать над широким спектром требующих законодательного решения вопросов в области социально-экономического и культурного развития, защиты среды обитания, традиционного образа жизни и традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов автономного округа.
15 из 20 лет работы Ассамблеи ею руководит Еремей Айпин, в адрес которого на конференции также было сказано много тёплых слов.
В ходе работы участники рассмотрели деятельность Ассамблеи в сфере защиты прав коренных малочисленных народов Севера, вопросы совершенствования законодательства в сфере защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, доклады про обрядовые комплексы северных ханты «Медвежьи игрища» и другие вопросы.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры