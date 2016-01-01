25 ДЕКАБРЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ НОВОГОДНИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

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25 ДЕКАБРЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ НОВОГОДНИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

25 декабря на территории культурно-туристского комплекса «Археопарк» и КРК «Арена-Югра» состоялось открытие новогодних площадок  «Чумовая улица» и «Новогоднее сафари». Гостей  ждет зимний фестиваль ростовых кукол «Новогодние игрушки», прогулки на собачьих и оленьих упряжках, походы «в гости» к хозяевам чумов, знакомство с культурой, обычаями и традициями коренных жителей Югры.

Также 29 декабря, на площади Свободы в Самарово открывается ледовый городок и площадка «Легенды Самаровграда». Развлекательная программа для всей семьи, как и тематика городка, посвящена истории завоевания Сибири дружинами Ермака и становлению Ханты-Мансийска. Вас ждут театрализованные сражения рыцарей, игры и конкурсы на свежем воздухе с участием сказочных персонажей. Завершением программы станет костюмированная новогодняя экскурсия по Ханты-Мансийску. 

Проведите выходные весело, вместе с проектом «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Югры»! 

С программой праздничных мероприятий можно ознакомиться на сайте www.khantynewyear.ru

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