ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ «РЕЗИДЕНЦИЯ ЕЛКИ» ОТКРЫЛАСЬ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

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В преддверии Нового года на территории КВЦ «Югра-Экспо» свои двери открывает единственная в России «Резиденция Елки».
В период новогодних праздников гостей и жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ожидают: Новогодняя ярмарка «Зимняя сказка», театральные выступления, игры и хороводы, работа праздничной фотозоны, автогородка, игрового батутного комплекса, а также детская зона творчества «Мастерская Деда Мороза» и концертные программы.
Все дни будут работать аттракционы для детей: рогатка «Angry birds» - это новый, уникальный аттракцион, по мотивам топовой компьютерной игры, и аттракцион «Laserstrike» - на площадке любой желающий сможет поиграть в лазертаг по сценарию «Захват точки». Это отличная возможность поиграть в специально оборудованном, а главное теплом помещении.
Приглашаем всех с 24 по 30 декабря 2016 года и со 2 января по 7 января 2017 года с 11:00 до 20:00 в КВЦ «Югра-Экспо» (ул. Студенческая, 19).