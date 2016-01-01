ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ «РЕЗИДЕНЦИЯ ЕЛКИ» ОТКРЫЛАСЬ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

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ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ «РЕЗИДЕНЦИЯ ЕЛКИ» ОТКРЫЛАСЬ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

В преддверии Нового года на территории КВЦ «Югра-Экспо» свои двери открывает единственная в России «Резиденция Елки».

В период новогодних праздников гостей и жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ожидают: Новогодняя ярмарка «Зимняя сказка», театральные выступления, игры и хороводы, работа праздничной фотозоны, автогородка, игрового батутного комплекса, а также детская зона творчества «Мастерская Деда Мороза» и концертные программы.

Все дни будут работать аттракционы для детей: рогатка «Angry birds» - это новый, уникальный аттракцион, по мотивам топовой компьютерной игры, и аттракцион «Laserstrike» - на площадке любой желающий сможет поиграть в лазертаг по сценарию «Захват точки». Это отличная возможность поиграть в специально оборудованном, а главное теплом помещении.

Приглашаем всех с 24 по 30 декабря 2016 года и со 2 января по 7 января 2017 года с 11:00 до 20:00 в КВЦ «Югра-Экспо» (ул. Студенческая, 19). 

Программа

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Гл. редактор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

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Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

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Издатель
Департамент общественных и внешних сязей ХМАО - Югры