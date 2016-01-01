В Югре обсудили меры безопасности в период новогодних и рождественских каникул

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В правительстве региона состоялось заседание антитеррористической комиссии Югры и Оперативного штаба автономного округа с председателями муниципальных антитеррористических комиссий региона.
Ключевым вопросом встречи стала реализация дополнительных мер по обеспечению антитеррористической безопасности на территории Югры в период новогодних и рождественских праздников.
Так, в ходе праздничных мероприятий, в местах массового скопления людей будут удалены парковочные места для автомобилей, усилен пропускной режим.
«Во время проведения новогодних праздников будут приняты дополнительные меры по антитеррористической защищенности объектов с учетом трагичных событий, произошедших в Европе. Жители должны понимать необходимость предпринятых мер безопасности, ведь, в первую очередь, это жизнь наших детей», - сказал руководитель аппарата антитеррористической комиссии Югры Евгений Лейком.
Он призвал жителей Югры быть бдительными и сообщать о подозрительных предметах по телефону единой дежурной диспетчерской службы 112 или в правоохранительные органы.
Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры