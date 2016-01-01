Наталья Комарова приняла участие в заседании Госсовета Российской Федерации

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Президент России Владимир Путин провел заседание Государственного совета Российской Федерации по вопросу экологического развития Российской Федерации в интересах будущих поколений. В его работе приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова. Члены Государственного совета обсудили роль и место нашей страны в решении глобальных экологических проблем, основные задачи долгосрочного экологически устойчивого развития, в том числе снижение рисков деградации окружающей среды и исчерпания природных ресурсов.
В комментарии для средств массовой информации по итогам состоявшегося заседания губернатор Югры Наталья Комарова назвала вопросы экологии одними из ключевых в обеспечении устойчивого развития Югры. «В своем вступительном слове Президент России Владимир Путин отметил, что экологическое направление в качестве приоритетного заложено в недавно утвержденную Стратегию научно-технологического развития России. Точно такой же стратегический подход к экологии сформирован в Югре. Здоровая «зеленая» экономика – это один из «трех китов» Стратегии развития нашего региона на период до 2030 года, - отметила губернатор глава региона. – Президент подчеркнул, что это долгосрочная работа, результаты которой не всегда сразу видны, но делать ее надо последовательно и системно. Наши предприятия долго шли к тому, чтобы довести уровень утилизации попутного нефтяного газа до общепринятой мировой нормы в 95%. Нынешний год стал первым, в течение которого в Югре полностью соблюдается эта норма. Потребовались огромные вложения, порядка 300 миллиардов рублей, которые были инвестированы недропользователями в охрану окружающей среды за последние пять лет. Теперь газ не сжигается на факелах и не разогревает атмосферу земли, он приносит экономическую пользу, служа топливом для выработки электроэнергии и ценным сырьем для нефтехимических производств».
При этом глава региона подчеркнула, что в автономном округе еще остаются удаленные от газотранспортной инфраструктуры месторождения, где попутный нефтяной газ сжигается на факелах. Для решения этой задачи в этом году в Югре был принят план мероприятий, согласно которому к 2020 году предприятия, работающие в автономном округе, должны выйти на следующий, 98-процентный уровень использования ПНГ.
«Президент отметил, что человечество уже накопило огромное количество экологических долгов. Самым крупным и неоплаченным долгом в нашем регионе оставались нефтезагрязненные земли и шламовые амбары, накопленные за годы промышленного освоения Югры. Недропользователи поэтапно возвращают этот долг. За последние пять лет число неликвидированных шламовых амбаров сократилось в 3,5 раза, а каждый второй недропользователь округа полностью освободился от накопленных на его участках нефтезагрязненных земель. Полностью этот вопрос должен быть закрыт к 2020 году», - отметила Наталья Комарова.
Перечисляя ключевые вопросы экологической повестки, Владимир Путин одним из первых выделил необходимость кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу и поставил конкретную цель – сократить загрязнения и выбросы как минимум в два раза. За минувшие три года выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения в атмосферу Югры снизились практически в два раза, достигнув минимума за последние 20 лет.
Еще одна важная задача, которую отметил Президент, связана с обезвреживанием отходов производства и потребления. Этой осенью в Югре была утверждена Схема обращения с отходами, согласно которой до 2021 года в округе должна быть построена сеть из пяти межмуниципальных полигонов, предполагающих не только захоронение, но и вторичную переработку сырья. Акцент в этой работе будет сделан на том, чтобы создать новую отрасль экономики, которая уже сложилась во многих развитых странах. При этом важно участие всех югорчан, ведь в основе любой переработки лежит раздельный сбор мусора, и такая инфраструктура появляется в городах Югры все чаще.
«Активность людей, и это отметил Владимир Путин, важное условие формирования высокой экологической культуры в стране. В 2016 году в Югре прошла региональная экологическая вахта, участие в которой приняли свыше 200 тысяч жителей региона. Это тот трамплин, с которого мы стартуем в Год экологии. Он дает хороший первоначальный импульс для того, чтобы реализовать поставленные задачи», - подчеркнула Наталья Комарова.
Отметим, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016 году удалось добиться улучшения показателей экологической безопасности. Так, сокращена площадь нефтезагрязненных земель на 5,5% от уровня 2015 года, снижено количество незаконных рубок на территории лесного фонда, увеличена общая обеспеченность муниципальных образований автономного округа полигонами для размещения твердых коммунальных отходов до 56%. По итогам 2016 года из 29 нефтегазодобывающих компаний, имеющих загрязненные земли на территории округа, 15 избавились от так называемого «исторического» наследия и вышли на текущий уровень загрязнения. Достижение указанных показателей стало возможным в результате эффективного диалога правительства региона с нефтяниками, что является важной составляющей экологической политики автономного округа и способствует снижению негативной нагрузки на окружающую среду от нефтедобычи.
Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры