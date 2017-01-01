В Многофункциональном центре Югры открылись бизнес-окна

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В МФЦ Югры открылись два окна по обслуживанию предпринимателей.
МФЦ для бизнеса – это новый формат центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Открытие таких "окон" – важный шаг в работе по созданию условий для развития бизнеса. Как уточнили в департаменте экономического развития Югры, бизнес-окна могут обратиться как действующие предприниматели, так и лица, планирующие открыть свое дело. Здесь им помогут при открытии, получении субсидий и грантов, регистрации права на недвижимость, получении лицензии и по другим вопросам.
Заявителям предоставлена возможность записаться на любое удобное время через портал МФЦ или позвонив по телефону.
Заместитель директора департамента экономического развития Югры Владимир Утбанов, комментируя событие, обратил внимание, что перечень услуг в дальнейшем будет расширяться. «До конца 2017 года бизнес-окна будут работать в 18 муниципальных образованиях автономного округа, - отметил Владимир Утбанов. - МФЦ для бизнеса поможет и дальше развивать предпринимательство и станет надежным инструментом создания благоприятной среды для организации и ведения бизнеса в автономном округе».
Открытие бизнес-окон состоялось в рамках заключенного соглашения между МФЦ и Фондом поддержки предпринимательства Югры.
Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры