Губернатор Югры Наталья Комарова проинспектировала первый в России дом социального использования

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В ходе рабочей поездки в Сургут губернатор Наталья Комарова приняла участие в общественной приемке первого в Югре наемного дома социального использования, построенного по пилотному проекту. Как отметил директор департамента строительства автономного округа Руслан Цыганенко – первого в России.
«Стоимость аренды в этом доме рассчитывается на социальной основе, она не будет превышать 4,5 тысячи рублей за двухкомнатную квартиру. Это позволит гражданам, которые не могут воспользоваться ипотечным кредитованием, а также не являются малоимущими, улучшить свои жилищные условия», - сказал он.
Шестнадцатиэтажное здание расположено на улице Ивана Захарова, 12. Дом на 512 квартир практически готов к заселению, уже порядка 300 семей выразили желание стать здесь новоселами. Это работники бюджетных учреждений города - сферы образования, культуры, медицины, сотрудники правоохранительных органов и федеральных структур.
Наталья Комарова встретилась с будущими жильцами дома. «Мы благодарны правительству округа, администрации города за предоставленную возможность жить в хороших условиях с доступной оплатой. Квартира, которую мы снимали, намного меньше и дороже. Спасибо, что заботитесь о бюджетниках. Теперь нам будет вдвойне легче», - поделилась молодая семья Ярмиловых.
«Это пилотный проект, и, если опыт будет положительным, мы растиражируем его на весь округ и продолжим развивать в Сургуте. На мой взгляд, это эффективный способ вывести людей с «серого» рынка аренды жилья, и помочь тем, кто не может взять ипотеку, жить в комфортных условиях», - отметила Наталья Комарова.
Губернатор Югры вместе с новоселами и строителями осмотрела помещения. Дом построен с использованием энергоэффективных технологий. В их числе специальные окна, которые дозированно пропускают в помещение воздух. В ходе обсуждения родилась идея наладить производство таких окон в новом индустриальном парке. Губернатор дала поручение рассмотреть такую возможность.
Отметим, дом социального использования построен в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016-2020 годах». В новостройке есть одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 23,5 до 67 кв. м. Во всех жилых помещениях проведена внутренняя отделка, установлено санитарно-техническое оборудование. 1 миллиард 400 миллионов рублей – такова стоимость выкупа у застройщика: 95 процентов – это средства округа, остальное – городского бюджета.
Квартиры в доме социального использования предусмотрены для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, но не принадлежащих к категории малоимущих. Квартиры по договорам найма не могут быть предоставлены лицам без гражданства или иностранцам.
Департамент общественных и внешних связей Югры