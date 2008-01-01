Отчет о деятельности департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Югры за 2016 год

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В правительстве Югры продолжаются публичные обсуждения докладов руководителей департаментов об итогах работы за 2016 год. О проведении компенсационных мероприятий, развитии агропромышленного комплекса, реализации мероприятий программ в области обращения с отходами, развитии туризма в Югре и других направлениях деятельности рассказал в своем итоговом докладе директор департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Евгений Платонов.
«Все целевые показатели государственной программы «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 2016-2020 годы» выполнены полностью. По итогам проведенных лесокультурных работ план на 2016 год по искусственному лесовосстановлению выполнен на 180 процентов. Стоит отметит, что нефтяники, попав на лесные или кедровые культурные насаждения, полным рублем обеспечивают восстановление этого ресурса. Эта работа настойчиво и планомерно ведется с 2008 года», - подчеркнул Евгений Платонов
Руководитель департамента также подчеркнул, когда активы лесопромышленного комплекса «Югорский холдинг» и завода «Югра-принт» были объединены, то получился удачный проект по изготовлению продукции из отходов древесины. Те отходы, которые должны были утилизироваться, сегодня вывозятся в Советский, где на заводе превращаются в хорошую ламинированную плиту. В 2016 году предприятиями лесопромышленного холдинга произведено продукции на 6 млрд. рублей. Сумма реализованной на экспорт продукции составила 1,9 млрд. рублей. Сегодня предприятия лесопромышленного комплекса Югры импортируют свою продукцию в Азербайджан, Иран, Египет, Францию, Индию, Англию, Германию и другие страны.
Успешно развивается и агропромышленный комплекс. В настоящее время Югра производит 27 800 тонн молока, мяса – более 16 тысяч тонн. В 2016 году в целях компенсации ущерба в реки Югры выпущено 57 млн. мальков сиговых видов, что составляет 196 % к 2015 году.
Продолжается развитие туризма. В 15 муниципальных образованиях Югры созданы туристско-информационные центры. В 2016 году Югру посетили более 500 тысяч туристов, в том числе 9 тысяч иностранных. Объем платных туристских услуг составил 1,8 млрд. рублей, объем платных услуг, оказанных гостиницами – 2,4 млрд. рублей.
«Мы привыкли воспринимать Ханты-Мансийский автономный округ как крупнейший нефтяной регион. Это так. Но сегодня каждый югорчанин может сказать, что гордость Югры – это и агропромышленный комплекс. Благодаря слаженной работе различных структур, поддержке, оказываемой правительством округа фермерским хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам межмуниципального уровня, северная земля радует нас богатыми урожаями. Сегодня югорчане успешно производят различные продукты питания высочайшего качества. Также отмечу целенаправленную работу с молодежью, которую в различных формах организует департамент. В детях воспитывается бережное отношение к природе и лесным ресурсам», - подчеркнул эксперт Общественной палаты Югры Андрей Назаренко.
Департамент общественных и внешних связей Югры