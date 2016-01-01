Отчет о деятельности департамента внутренней политики Югры за 2016 год

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В правительстве Югры состоялось публичное обсуждение итогов работы за 2016 год департамента внутренней политики автономного округа. С докладом выступил директор департамента Александр Скурихин.
«Департамент внутренней политики в 2016 году настойчиво работал над реализацией государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе Югре в 2016-2020 годах». Запланированные мероприятия проведены, предусмотренный объем финансирования исполнен. В Югре также утверждены Стратегия реализации государственной национальной политики Российской Федерации в Ханты-мансийском автономном округе на период до 2025 года. Разработан комплексный план мероприятий по реализации Стратегии, в том числе во всех 22 муниципалитетах округа»,- отметил Александр Скурихин.
В минувшем году значимым мероприятием стал первый Межрелигиозный форум «Православие и ислам в Югре: диалог во имя мира и согласия» в котором приняли участие 245 представителей традиционных религиозных объединений, институтов гражданского общества, органов государственной власти, местного самоуправления, СМИ. Форум приобрел статус ежегодного в соответствии с решением Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности. Хороших результатов удалось добиться в профилактике правонарушений, в том числе благодаря созданию условий для участия граждан в охране общественного порядка. Только за 11 месяцев текущего года в Югре включено в региональный реестр 99 народных дружин, в составе которых более 1 тысячи 600 народных дружинников.
«Департамент внутренней политики провел большую работу, сделано очень много хорошего для развития гражданского общества, консолидации жителей Югры. На мой взгляд, в дальнейшем нам нужно еще больше объединять усилия различных структур, всем вместе активнее работать с детьми и семьями, создавать условия и привлекать к спорту, здоровому образу жизни молодежь. Тогда Югра станет регионом еще более комфортным для жизни и всестороннего развития детей»,- поделился мнением исполнительный директор общественной организации «Федерация бокса ХМАО-Югры», член общественной палаты Югры Рамиз Гадиев.
В 2017 году департамент внутренней политики продолжит работу по взаимодействию с институтами гражданского общества, укреплению единства многонационального народа РФ, повышения уровня безопасности граждан и обеспечению их прав.
Департамент общественных и внешних связей Югры