Отчет о деятельности департамента информационных технологий Югры за 2016 год

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В правительстве Югры состоялось публичное обсуждение итогов работы за 2016 год департамента информационных технологий автономного округа. С докладом выступил руководитель ведомства Игорь Ципорин.
«В 2016 году Югра лидирует по многим позициям в развитии информационных технологий. 45 населенных пунктов автономного округа получили доступ в Интернет по технологии 4G. Около 3 тысяч жителей округа получили возможность воспользоваться интернет-связью. Департамент настойчиво работал над развитием государственных муниципальных услуг в электронном виде. В настоящее время на едином региональном портале предоставляется уже 175 электронных услуг. Здесь зарегистрировано более 600 тысяч жителей автономного округа старше 14 лет. За этот год югорчане направили более 426 тысяч электронных заявлений. Для сравнения напомню, в 2015 году таких заявлений было чуть более 300. Югра лидирует и по количеству поданых электронных заявлений на тысячу граждан. По показателю «Доля граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации» автономный округ занимает второе место в УрФО и пятое по Российской Федерации»,- отметил Павел Ципорин.
В минувшем году департамент провел большую работу по созданию условий для повышения компьютерной грамотности населения. Были организованы различные программы и курсы, где прошли обучение более тысячи человек, из них более 600 –пенсионеры.
Результаты работы по развитию информационной открытости автономного округа были высоко оценены. По данным экспертного центра «Инфометр» единый сайт государственных органов власти Югры занял первое место по информационной открытости среди субъектов Российской Федерации. Созданный в этом году портал открытых данных также занял I место в общероссийском рейтинге «Открытые данные регионов 2016».
Игорь Ципорин подчеркнул, что в следующем году работа по развитию информационных технологий будет продолжена. Планируется провести работы по редизайну официального сайта и созданию новых интерактивных сервисов, в частности, единого ресурса для обсуждения проектов правовых актов автономного округа.
Департамент общественных и внешних связей Югры
го общества, укреплению единства многонационального народа РФ, повышения уровня безопасности граждан и обеспечению их прав.
Департамент общественных и внешних связей Югры