Наталья Комарова: Принято решение о развитии нормативно - правовой базы округа в области обеспечения безопасности детей

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30 декабря состоялось заключительное в 2016 году заседание правительства автономного округа под председательством губернатора Натальи Комаровой. В ходе заседания принято распоряжение о внесении изменений в базу нормативно - правовых актов, связанных с обеспечением безопасности детей.
«Во исполнение решений, которые были приняты в период с 4 декабря по настоящий день, принято решение о развитии нормативно - правовой базы округа в области обеспечения безопасности детей. Распоряжение распространяется на все уровни нормативного обеспечения – от государственного, регионального значения до должностных инструкций конкретных должностных лиц», - подчеркнула глава региона Наталья Комарова.
Одобрено пакетное распоряжение о внесение изменений в широкую базу нормативно - правовых актов. Прежде всего, межведомственный приказ от 8 февраля 2016 года.
По словам заместителя губернатора округа Дмитрия Шаповала: «По проведенной работе все 10 ведомств одобрили внесение изменений, связанных с обеспечением безопасной перевозки детей. Это новая форма уведомительного листа и памятки для всех, кто участвует в перевозке детей», - отметил он.
Департамент общественных и внешних связей