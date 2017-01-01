В Югре с 2017 года будут действовать сертификаты на социальную реабилитацию

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В Югре с 2017 года будут действовать сертификаты на социальную реабилитацию

На заседании правительства Югры, прошедшего под председательством губернатора региона Натальи Комаровой, утвержден документ, регламентирующий порядок предоставления сертификатов на социальную реабилитацию для лиц без определённого места жительства, освободившихся из мест лишения свободы, и на оказание помощи гражданам, пострадавшим от насилия.

«Весь год наша страна в соответствии с посланием Президента перестраивается на то, чтобы часть социальных услуг предоставлялись негосударственным сектором. Наш регион – один из первопроходцев и одновременно передовиков в этом. Мы поставили планку по доведению до негосударственного сектора 15% бюджетного финансирования социальных услуг и движемся к этой отметке», - отметила Наталья Комарова.

В подготовке документа участвовали негосударственные организации. О технологии передачи бюджетных средств негосударственным поставщикам рассказала региональный представитель Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Ольга Сидорова: «На сегодняшний день большинство отмечают, что самый эффективный механизм – это передача средств через персонифицированное финансирование или целевые сертификаты».  

Отметим, новые сертификаты начнут предоставляться уже с 1 января 2017 года.

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