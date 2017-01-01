В Югре с 2017 года будут действовать сертификаты на социальную реабилитацию

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На заседании правительства Югры, прошедшего под председательством губернатора региона Натальи Комаровой, утвержден документ, регламентирующий порядок предоставления сертификатов на социальную реабилитацию для лиц без определённого места жительства, освободившихся из мест лишения свободы, и на оказание помощи гражданам, пострадавшим от насилия.
«Весь год наша страна в соответствии с посланием Президента перестраивается на то, чтобы часть социальных услуг предоставлялись негосударственным сектором. Наш регион – один из первопроходцев и одновременно передовиков в этом. Мы поставили планку по доведению до негосударственного сектора 15% бюджетного финансирования социальных услуг и движемся к этой отметке», - отметила Наталья Комарова.
В подготовке документа участвовали негосударственные организации. О технологии передачи бюджетных средств негосударственным поставщикам рассказала региональный представитель Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Ольга Сидорова: «На сегодняшний день большинство отмечают, что самый эффективный механизм – это передача средств через персонифицированное финансирование или целевые сертификаты».
Отметим, новые сертификаты начнут предоставляться уже с 1 января 2017 года.
Департамент общественных и внешних связей Югры