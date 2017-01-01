В Югре утвердили план мероприятий в области гражданской обороны

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На заседание правительства автономного округа утверждён план основных мероприятий в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций на 2017 год.
«Востребованность этого документа высокая. Он охватывает все формы безопасности в масштабах автономного округа – от подготовки к весенне-летнему половодью до прохождения пожароопасного периода», - подчеркнула губернатор округа Наталья Комарова.
Все оперативные службы будут поддерживать готовность постоянными тренировками, круглосуточными мониторингами обстановки, своевременным прогнозированием возможных рисков.
По словам исполняющего обязанности директора департамента гражданской защиты населения Югры Ярослава Чубарова: «Все материально-технические ресурсы и профессиональные, опытные кадры – у нас для этого есть. Так что безопасность югорчан обеспечена».
Департамент общественных и внешних связей