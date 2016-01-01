Отчет о деятельности департамента по недропользованию Югры за 2016 год

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В правительстве Югры состоялось публичное обсуждение итогов работы за 2016 год. С докладом выступил первый заместитель директора департамента по недропользованию Анатолий Протасов.
«В 2016 году несмотря на сложную экономическую обстановку мы достигли хороших результатов по многим показателям. Самое важное то, что совместно с нефтяными компаниями нам удалось стабилизировать добычу нефти. Сегодня среднесуточная добыча нефти на территории Югры составляет более 653 тысяч тонн. Всего по итогам 2016 года ожидается добыча 239 млн тонн «черного золота»», - подчеркнул Анатолий Протасов.
Также увеличилось количество введенных в разработку новых месторождений. В предыдущие годы их число составляло 4-6 месторождений. В 2016 году нефтяные компании ввели уже 7 месторождений. Это Южно-Островное, Кондинское, Мало-Юганское, Южно-Сардаковское, Южно-Ляминское, Восточно-Каюмовское и месторождение имени Олега Московцева.
Выросло и эксплуатационное бурение. Введено в эксплуатацию 4200 новых скважин, что на 18% больше, чем в предыдущем году.
Сохраняется положительная динамика и в лицензировании недр. В 2016 году в пользование нефтяным компаниям на территории Югры передано 27 участков недр.
Говоря об итогах деятельности, заместитель руководителя ведомства акцентировал внимание на достижении автономным округом целевого показателя по использованию попутного нефтяного газа (ПНГ). В Югре он составил 95,5%, что заметно выше, чем в предыдущем году. Важно, что Югра по этому показателю лидирует, занимая первое место среди субъектов Российской Федерации.
В центре внимания департамента была и остается реализация инвестиционного проекта «Полярный кварц». Цель проекта - создание в Березовском районе промышленного производства высокотехнологичной кварцевой продукции. В 2016 году ООО «Полярный кварц» уже разработал опытно промышленные установки по производству кварцевых концентратов. Предполагается, что в дальнейшем разработанные технологии позволят приступить к промышленному производству конечного продукта.
В 2017 году департамент продолжит работу над ключевыми задачами, стоящими перед округом. В том числе продолжатся организационные работы по созданию полигона «Баженовский». Включено в планы бурение скважины «Баженовская №1». Продолжится работа по повышению уровня использования ПНГ. Конечная цель – довести утилизацию до 96%, в дальнейшем – до 98%.
Принимавший участие в обсуждении доклада член общественной палаты Югры Сергей Дмитриев отметил: «Итоги работы департамента радуют. Видна и очевидна динамика развития. Удержать график добычи в условиях экономической нестабильности, это дорогого стоит. Впечатляет и число ввода новых месторождений, и то, что меньше стало факелов, а значит, лучше стала экология. Надеюсь, продолжится развитие проекта «Полярный кварц». Тогда у югорчан появятся новые рабочие места, и жители Югры продолжат добывать богатства страны - кварц, базальт, цирконий, золото из ее недр».
Департамент общественных и внешних связей Югры