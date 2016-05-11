Памятка по определению легальности алкогольной продукции

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В канун наступающего Нового года, а также в период новогодних праздников резко увеличиваются объемы продаж алкогольной продукции. Этим пользуются недобросовестные хозяйствующие субъекты, стремясь увеличить свой доход за счет продаж поддельной алкогольной продукции.
Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рекомендует быть крайне внимательными и осторожными при приобретении алкогольной продукции!
Где можно приобретать алкоголь?
Продавать крепкий алкоголь могут только организации, но не частные лица. Слабоалкогольные напитки – пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху могут продавать и юридические лица, и индивидуальные предприниматели.
Покупать алкоголь (за исключением слабоалкогольных напитков) следует только в торговых объектах, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. Копия лицензии должна располагаться на видном месте в «Уголке потребителя». Реестр действующих лицензий с адресами обособленных подразделений размещен на официальном сайте Депэкономики Югры: www.depeconom.admhmao.ru, во вкладке «Лицензирование», раздел «реестр лицензий».
При продаже напитка вместе с бутылкой требуйте выдать чек, на котором должен находиться штриховой код (QR-код) и ссылка на информационный портал ФНС для проверки факта легальности продажи. Запрет на реализацию алкогольной продукции без подобных чеков вступает в силу с 31.03.2017 г., однако уже сейчас подавляющие большинство организаций выдают потребителю такой чек.
Любая торговля спиртным с рук, с доставкой или через интернет-магазин является незаконной!
Признаки подделки, при выявлени которых следует воздержаться от приобретения алкогольной продукци.
1. Внешний вид.
Как правило, легальные производители разливают алкогольную продукцию в потребительскую тару, имеющую особенные отличительные признаки (оригинальные рифления, тиснения и т.д.). Этикетка и контрэтикетка должны быть наклеены ровно без перекосов, информация об объеме, нанесенная на этикетку, должна совпадать с реальным объемом тары. Бутылка должна быть плотно закрыта, при тряске алкоголь не должен вытекать из бутылки.
Наличие осадка в бутылке не допускается (за исключением случаев, когда об этом специально указано на этикетке алкогольной продукции, например в вине).
2. Наличие федеральных специальных или акцизных марок.
Вся алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации, оклеивается федеральными специальными марками (далее – ФСМ), а импортная алкогольная продукция оклеивается марками акцизного сбора (далее – АМ). Такая маркировка, подтверждает уплату акцизного сбора с каждой бутылки произведенной алкогольной продукции.
Информация на марке и этикетке бутылки должны совпадать. Здесь имеются название алкогольной продукции, вид алкогольной продукции, емкость тары, крепость, наименование предприятия-изготовителя.
Проверить подлинность ФСМ и АМ можно на официальном сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка: http://fsrar.ru. Вкладка «Выявления и пресечение», раздел «Единый социальный портал алкогольного рынка». Тут потребуется ввести серию и номер марки, что поможет в установлении ее подлинности.
Кроме непосредственной проверки марок по номеру на указанном ресурсе имеются образцы и описания защитного комплекса ФСМ и АМ.
Алкогольную продукцию не маркированную ФСМ или АМ приобретать ни в коем случае нельзя!
3. Стоимость.
Низкая стоимость является одним из самых ключевых признаков нелегальности алкогольной продукции. Минимальная стоимость на алкогольную продукцию крепостью свыше 28 % установлена приказом Министерства финансов РФ от 11.05.2016 г. № 58н. Так, например:
- цена на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию, крепостью 40 % должна составлять не менее 190 руб. за 0,5 л.;
- на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, - 293 рубля за 0,5 л.;
- на коньяк - 322 рублей за 0,5 л.
Цены, не ниже которых осуществляются розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, розлитой в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам, установленным за 0,5 л. (за исключением водки, розлитой в потребительскую тару объемом свыше 0,375 до 0,5 литра, цена которой равна цене водки, розлитой в потребительскую тару емкостью 0,5 литра).
О фактах реализации алкогольной продукции не маркированной ФСМ или АМ, а также с признаками поддельной маркировки, рекомендовано незамедлительно сообщать в органы внутренних дел (полицию), Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО – Югре, а также в Департамент экономического развития ХМАО – Югры.
Информация о спиртосодержащей продукции.
Спиртосодержащая пищевая продукция не является алкогольной продукцией и, как правило, не реализуется в магазинах розничной торговли.
Спиртосодержащая непищевая продукция - непищевая продукция (в том числе денатурированная спиртосодержащая продукция, спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция, любые растворы, эмульсии, суспензии), произведенная с использованием этилового спирта, иной спиртосодержащей продукции или спиртосодержащих отходов производства этилового спирта, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции.
В соответствии с пунктом 1 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.12.2016 г. № 195 розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией тс содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей) приостановлена на срок 30 суток.
Департамент общественных и внешних связей Югры