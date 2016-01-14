Приглашение на мастер-класс по киносценарию

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Фонд финно-угорского кино SUFF* начинает подготовку к очередному, 4-му фестивалю Финно-угорских фильмов ФУФФ*. Как и ранее, фестиваль будет проходить в местечке Цийстре, уезде Миссо в Южной Эстонии. Время проведения фестиваля несколько сместилось, и в 2017 году ФУФФ будет проходить с 28 июня по 2 июля.
ФУФФ – это кинофестиваль, направленный на развитие финно-угорского художественного и экспериментального кинотворчества. В категорию финно-угорского кино входят фильмы, в которых (в качестве оригинального) используется любой из финно-угорских языков, а так же работы, затрагивающие тематику финно-угорских народов.
Рабочие дни кинофестиваля состоят из участия в мастер-классах и экранизации работ участников с последующей дискуссией.
МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ПРИЁМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В МАСТЕР-КЛАССЕ ПО НАПИСАНИЮ СЦЕНАРИЯ.
На мастер-класс ФУФФ будут приглашены 12 участников, 8 из которых должны быть представителями малых финно-угорских народов и 4 участника из любой другой культуры. Мы приглашаем всех заинтересованных, тех, кто занимается кино профессионально или пока только интересуется творчеством, тех, кто пишет на родном языке или занимается любительскими видео.
Для подачи заявки на мастер-класс необходимо кратко описать идею вашего киносценария (синопсис фильма), текст может быть написан как на английском, так и на русском языке. Мотивационное письмо (описание, почему вас это заинтересовало?) и тему заявленного вами сценария просим прислать на адрес электронной почты finnougricfilmfond@gmail.com до 14 января 2017 года. Сам текст сценария, объёмом в 1-2 стр. формата А4, с которым вы предполагаете работать на мастер-классе, просим прислать на тот же адрес до 14 февраля.
Отбор работ продолжится до конца февраля, по его окончании все подавшие заявки получат уведомления по электронной почте. Ведущими мастер-классов ФУФФ являются венгерский режиссёр и кино-сценарист Даниель Эрдели (Daniel Erdélyi) и эстонский писатель, сценарист и кинорежиссёр Март Кивастик (Mart Kivastik). Мастер-класс будет проводиться на английском языке, но тексты принимаются и на русском языке. На время семинара им будут предоставлены услуги переводчика.
Всем участникам мастер-класса предоставляется проживание и питание во время фестиваля. Российским участникам так же частично компенсируются дорожные расходы (будет возмещена стоимость поездки от Москвы или Санкт-Петербурга).
ПРИЁМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В КИНОПОКАЗЕ
Фестиваль принимает на конкурс работы со всего мира. Если у вас имеются работы, соответствующие категории финно-угорского кино, просим подать заявку на адрес finnougricfilmfond@gmail.com с указанием данных об авторе, название и продолжительность фильма.
Особенно приветствуются работы независимых кинорежиссёров, не являющихся частью массовой коммерческой кинематографии, а также студенческие и любительские фильмы. Авторов представленных фильмов пригласят присутствовать на фестивале с целью презентации и обсуждения своих работ после показа.
Приём фильмов на ФУФФ будет осуществляться до конца марта 2017 года. Для удобства подачи заявок на кинопоказ будет организован отдельный ресурс для отправки видео-файлов. Более подробная информация о приёме заявок и правилах участия на 4-м ФУУФ будет размещена в январе 2017 года. В целом условия отбора работ и проведения кинопоказа не отличаются от прежних фестивалей ФУФФ (https://mariuver.com/2016/01/14/fuff-2016/), за исключением того, что будет снято ограничение на продолжительность заявленного фильма.
Организаторы фестиваля
Edina Csüllög
Tatiana Alybina
Эл. почта: finnougricfilmfond@gmail.com
Фотографии из архивов ФУФФ: Участники и преподаватели мастер-классов ФУФФ на предыдущих фестивалях.
* SUFF от эстонского Soome-ugri filmifond (Фонд финно-угорского кино)
ФУФФ от английского FUFF (Finno-Ugric Film Festival)